Двухъярусный мост должен быть разрушен?

В Калининграде собрались снести двухъярусный мост. Информация об этом появилась еще в 2013 году, получила развитие в конце прошлого года, когда были продемонстрированы эскизы нового моста, удивительно напоминающие мост Pont Jacques Chaban-Delmas во французском городе Бордо. А на днях вице-мэр Калининграда Артур Крупин подтвердил: двухъярусный мост Калининграду больше не нужен. По словам чиновника, мост не соответствует нормативам, а потому должен быть разрушен, чтобы уступить свое место новому железнодорожному мосту, вернее, двум мостам: одному железнодорожному, второму автомобильному.

Нормативы - это, конечно, веская причина. Жизнь течет, нормативы меняются и то, что было нормативным 50 или 100 лет назад, сегодня ни в какие установленные рамки не попадает. К примеру, обсаженные деревьями немецкие дороги также не соответствуют нормативам, а потому деревья нещадно вырубаются. Но как быть, если на пути норматива стоит другой "норматив", вернее, вполне себе законное постановление? Дело в том, что двухъярусный мост в 2007 году поставлен на учет как памятник истории и культуры муниципального значения. И как теперь сносить, если он памятник? Получается, что ради соблюдения одного норматива придется нарушить другой. Как-то это не вполне по закону.

Мост через реку Горонну в Бордо. Примерно таким видят новый мост в Калининграде.Фото: Википедия

Однако власти этот казус не смущает. По их мнению, наиболее ценные конструкции моста станут частью экспозиции Музея Мирового океана, присоединяться к другим экспонатам набережной исторического флота. Это обнадеживает, конечно, но кому интересны части какого-то моста? Кто их будет смотреть? Интересен прежде всего сам мост, целиком и полностью. С двумя высоченным башнями, которые за последние годы, благодаря популярным российским сериалам, стали одним из наиболее популярных киношных образов Калининграда. Помните ведь заставку перед сериалом "Налёт" с Владимиром Машковым? Там как раз Двухъярусный мост. Смотришь и сердце волнутся - родина!

Инициаторы сноса возразят: Калининград застыл в пробках, город должен развиваться, а двухъярусный мост в своем нынешнем виде - это тормоз в развитии. Калининграду нужны новые современные путепроводы (как в Бордо, например), которые справятся с растущим потоком грузов и пассажиров. Но, во-первых, ни о каком заметном росте грузопотоков и тем более пассажиропотоков я не слышал, это лукавство. Во-вторых, если я что-то упустил и это явление действительно есть и к тому же есть деньги на грандиозное строительство, почему бы просто не построить новые мосты. Рядом. Дальше к заливу. Масштабный проект Приморского кольца, его вроде бы самая последняя очередь как раз предполагает строительство моста через Калининградский залив. Не может ли этот новый мост спасти старый двухъярусный?

Изюминкой двухъярусного моста было то, что он не разводился, корпус его не поднимался, а поворачивался для прохода судов и кораблей, причем время поворота составляло две с половиной минуты.Фото: Bildarchiv

Мне возразят: да что там спасть? Старьё прогнившее! В нашем городе да и вообще в стране не так много осталось старинных мостов, которые к тому же являются памятниками истории и культуры, чтобы мы могли бы ими вот так просто разбрасываться. Гнильё? Ну так почему бы не отреставрировать? И вообще, сохранить двухъярусный мост - это не только отдать дань уважения тем калининградцам, которые живут в этом городе давно и привыкли к определенному ландшафту, любят его и ценят. Это также и дань уважения туристам, которых мы всеми силами пытаемся затащить в Калининград. Сегодня двухъярусный мост представляет собой естественную, органическую часть побережья Преголи. Его часто фотографируют, на его фоне делают селфи, это, безусловно, одна из наших "фишек". И было бы, как минимум, странно ее уничтожать. Даже ради копии безусловно выдающегося моста во французском Бордо.

Двухъярусный мост действительно уникальный. Он был построен в 1926 году. Ее изюминкой было то, что корпус его не поднимался, а поворачивался для прохода судов и кораблей, причем время поворота составляло две с половиной минуты. После войны конструкцию моста значительно упростили, хотя он в общем-то сохранил свой исторический облик. И сейчас вместо сноса я бы задумался о восстановлении поворотного механизма. Это, как минимум, был бы мощный аттракцион!