Стало известно, когда Башню Врангеля откроют для туристов

В Музее янтаря рассказали о планах уже в этом году открыть Башню Врангеля для посетителей. Напомним, здание, которое является памятником истории и культуры федерального значения, передали музею в 2016 году. До этого областные власти расторгли охранно-арендные договоры с частной компанией-арендатором. Основанием для этого стали решения судов, подтвердившие факты многолетнего нарушения требований по сохранению и использованию памятников. Звучали идеи открыть в Башне Врангеля музей военной и мирной истории нашего региона, музей Победы, музей археологии и даже восстановить в одном из залов янтарную комнату. Но никакой конкретики в этом вопросе до сих пор нет.

Как заявила в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель директора по научной работе Музея янтаря Ирина Торопова, небольшие помещения Башни Врангеля после определенных работ откроют уже весной или летом 2019 года.

- Пока это здание не музеифицировано до конца, мы хотим приучать к нему калининградцев, чтобы люди могли посмотреть на старинные интерьеры, - отметила Торопова.

В Музее янтаря еще не определились с ценой, которую будут брать за вход в Башню Врангеля. Скорее всего, это будет отдельный билет, не связанный с другими залами музея. Кстати, цену за вход в Музей янтаря пока поднимать не планируют — она составляет 380 рублей на все программы и 200 рублей за постоянную экспозицию.

- Этот год — особенный, ведь нашему музею исполняется 40 лет, - говорит Ирина Торопова. - И все мероприятия посвящены дате. Летом, в июне, состоится главный выставочный проект — международное биеннале изделий из янтаря «Алатырь». Тема любопытная — ботаника, флориальные мотивы в изделиях из янтаря. Активно работаем над проектом Музейной ночи, которую посвятим Году театра. В Ночь искусств традиционно предложим нашим посетителям подняться на смотровую площадку - единственный раз в году это можно сделать ночью.

А вот постоянно работать по ночам, как во время ЧМ-2018, в Музее янтаря не планируют — это слишком дорогое развлечение.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Башня «Врангель» была построена в Кёнигсберге в 1853-1856 годах. Фортификационное сооружение диаметром 34 м и высотой в 12 м имеет три этажа, в плане образует кольцо, которое, в свою очередь, образует внутренний двор. Кольцо усилено 16 концентрическими стенами с арочными проемами. Во время Первой Мировой войны в башне размещался лазарет, до 1945 года - молодежно-туристический клуб. В годы Второй Мировой войны в башне функционировали госпиталь и крупный опорный пункт. В ходе военных действий в апреле 1945 года башня получила несколько прямых попаданий снарядов, но ее стены не были пробиты. Башня «Врангель» является «близнецом» расположенной в 700 метрах крепостной башни «Дона», в которой находится Музей янтаря.

Полностью интервью с Ириной Тороповой слушайте ЗДЕСЬ.