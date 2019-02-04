Калининградский «Локомотив» одержал очередную победу на выезде

Нечасто в женском волейболе команды могут показывать стабильно высокий уровень игры на протяжении всего матча. Не мог похвастаться этим и наш клуб, но в прошедшее воскресенье у волейболисток «Локо» получалось абсолютно все на протяжении трех партий.

В первой партии девушки калининградского клуба легко и крайне разнообразно набирали очки. Ана Клегер добивала по пола практически каждый мяч, Бояна Живкович не стеснялась набирать очки скидками и постоянно подключала центральных блокирующих к атаке в лице Екатерины Орловой и Юлии Подскальной. Алла Галкина отлично проявляла себя в защите и на приеме. В свою очередь подопечные главного тренера одинцовской команды Вадима Панкова боролись отчаянно, и даже в начале партии усилиями Татьяны Юринской сравняли счет 5:5. Но такой «Локомотив» уже было не остановить… 25:16 в первой партии.

Вторая партия началась с небольших проблем в приеме у гостей, и подмосковная команда убежала вперед 4:6. Но связующая «Локо» Бояна Живкович быстро вернула своих одноклубниц в игру, выполнив в сложной ситуации результативную скидку и снова активно заиграв в нападении центральных блокирующих. Счет изменился в другую сторону 10:6. Чуть активнее включилась Ирина Воронкова, и снова у нашей команды все стало получаться, как на тренировке. В итоге вторая партия закончилась в пользу «Локо» 25:18.

Юлия Кутюкова начала третий сет, оформив два эйса. Следом Юлия Подскальная отличилась результативной подачей. Так «Локомотив» добрался до счета 11:6, после чего «Заречью» удалось организовать погоню. Матчей без ошибок не бывает, так Ана Клегер ошиблась в атак, местами ошиблись в приеме и одинцовская команда приблизилась на два очка.

Молодые игроки подмосковного клуба тем и опасны, что поймав кураж, могут позволить себе больше рисковать. Так начали активно набирать очки Ольга Бирюкова и Валерия Гончарова. Завязалась более равная борьба в середине партии, но игроки «Локомотива» не готовы были отдавать партию, эйс от Живкович и атака Ирины Воронковой завершили сет и матч - 25:22 и 3:0.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим ПАНКОВ, главный тренер ВК «Заречье – Одинцово» (Московская область):

- Я сегодня смотрел на игру отчасти как тренер сборной. Смотрел как играют Воронкова, Галкина. Для меня это тоже важно. Сборницы сегодня играют на несколько порядков лучше нас. В «Локомотиве» собраны серьезные российские игроки плюс кубинка. Мы сегодня не готовы играть на таком уровне по набору игроков. Но и в этой ситуации многое зависит от психологии. Если мы не будем бояться, то можем бороться. Третья партия показала, что мы можем играть и против лидеров. Пока мы психологически слабее.

Андрей ВОРОНКОВ, главный тренер ВК «Локомотив» (Калининградская область):

- Наша задача на ближайшие матчи держать концентрацию всю игру. Сегодня нам это почти удалось. Правда, в третьей партии немного расслабились, но быстро собрались и контролировали уверенно счет. Мы сегодня сыграли так как надо, показали то, что отрабатывали на тренировках – спокойно, без ошибок и суеты. С установкой на игру справились.