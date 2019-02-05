38 очерков об искусстве: в Калининграде вышел альманах, посвященный графике, живописи и скульптуре

В конце декабря редакция журнала «Королевские ворота» при поддержке регионального министерства по культуре и туризму выпустила альманах «Графика, живопись, скульптура Калининградской области». Альманах представляет собой серию очерков о калининградских художниках, над которыми редакция журнала работала больше года. Открывает серию очерков рассказ о становлении искусства Калининградской области под воздействием разных художественных традиций, подготовленный искусствоведом, директором Калининградского музея изобразительных искусств, членом Калининградской организации Союза художников России Галиной Заболотской.

- Туризм, развитию которого мы уделяем большое внимание, был бы невозможен без культуры, а она, в свою очередь, немыслима без творчества. Рассказы о творчестве калининградских мастеров также позволяют читателям проникнуться историей нашего края. Герои альманаха стояли у истоков одних из самых ярких культурных событий региона, какими являются биеннале графики «Калининград-Кенигберг» и международный фестиваль творчества молодых художников «Арт-сессия», и, уверен, в будущем при нашей поддержке воплотят еще немало проектов, способных стать частью мирового культурного ландшафта, - говорит министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

В альманах вошли очерки о тридцати восьми живописцах, графиках и скульпторах. Среди них: Мария Азизулова, Марина Белова, Александр Болычев, Николай Бочаров, Виктор Рябинин, Нелли и Юрий Смирнягин, Ксения Шереметова-Благовестная и другие.

- Имена некоторых из них встречаются в энциклопедиях выдающихся деятелей культуры, другие – пока известны только узкому кругу. Мы очень хотим сделать круг знакомства с каждым из наших героев шире, - говорит автор очерков Софья Сараева. По ее словам, если и было правило, по которому редакция выбирала героев, то только одно: каждому из них было самим интересно показать мастерскую и поговорить о работах, творческом пути и непоколебимой любви к тому, что они делают.

Прочитать материалы о художниках, живущих и работающих в Калининградской области, можно на сайте журнала «Королевские ворота» и в рубрике «Арт-маркет».