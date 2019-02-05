2019-02-05T12:29:59+03:00
Общество

Было 2,5 тысячи, стало 26 тысяч рублей: Алиханов возмутился десятикратным ростом стоимости подключения к газу

Губернатор потребовал от Службы по тарифам вернуть прежние цены
Виктор Сергеев
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Тарифы на подключение к газу выросли в десять раз.Тарифы на подключение к газу выросли в десять раз.Фото: Александр Подгорчук
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Во вторник на заседании регионального правительства губернатор Антон Алиханов обратил внимание на ситуацию с тарифами на подключение к газу.

- Ездил в Гвардейск, там глава рассказал про тарифы на подключение к газу. Есть несколько конкретных семей. Они взяли кредиты по 150 тысяч рублей, купили котлы и рассчитывали заплатить за подключение 2,5-4 тысячи рублей, а тут раз – 26 тысяч. Не должно быть такого! – заявил глава региона.

Как оказалось, еще в 2017 году Служба по ценам и тарифам своим приказом привела тарифы на подключение к газу в соответствие с новой методикой. Однако они не применялись, и газовщики по-прежнему брали за подключение от 2,5 до 4 тысяч рублей. В этом году ситуация изменилась, за эту же услугу стали брать 26 тысяч рублей.

- Если «Калининградгазификация» могла себе позволить два года игнорировать этот приказ и подключать к газу за 2,5-4 тысячи рублей, так пусть она продолжает в том же духе, зачем мы принуждаем ее выполнять этот приказ? Как обычный человек, я этого не понимаю! Зачем мы должны принимать решения, которые ведут к десятикратному росту тарифа, если у компании складывается экономика их работы при старой цене? Это какое-то нечеловеческое отношение, - заявил Антон Алиханов.

Губернатор на заседании поручил руководителю Службы по тарифам Ольге Бобровой приостановить действие этого приказа.

- Срочно соберите комиссию, сегодня, или завтра с утра, чтобы приостановить действие приказа. Второе – обратитесь в ФАС, чтобы изменить методики расчета тарифа. Прошу поручения выполнить и их не обсуждать, - обратился Алиханов к Бобровой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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