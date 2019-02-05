Сможет ли электробус решить транспортные проблемы Калининграда?

В понедельник замглавы Калининграда Олег Кутин решил немного растревожить горожан, сообщив о планах властей приобрести первый электробус. Уже во вторник мэр Калининграда Алексей Силанов вынужден был буквально отбиваться от вопросов журналистов по этому поводу и пояснял, что значили слова его заместителя.

Электробус в тестовом режиме

- Он появится в тестовом режиме, - сообщил Силанов после оперативного совещания. - Пока о каких-либо выводах говорить преждевременно. Мы посмотрим эффективность его использования, ибо по своей стоимости он сегодня в совокупности составляет стоимость трех автобусов. Надо посмотреть, насколько эффективна его работа, и дальше можно будет делать соответствующие выводы. Тем не менее, мы в этом году настроены на приобретение новой партии автобусов.

- Только автобусов? – переспросили журналисты.

- А что еще? – удивился мэр.

- Троллейбус и трамвай еще есть, - напомнили о разнообразии видов транспортных средств представители прессы.

На это Силанов ответил, что администрация в первую очередь должна решить те проблемы, которые, по ее мнению, являются более наболевшими.

- Есть достаточно большое количество видов транспорта. Можно и про метро вспомнить, - решил пошутить мэр. – Поэтому давайте исходить из реалий жизни.

Журналистов тема электробуса, похоже, сильно зацепила, поэтому они попытались выяснить, чем этот транспорт лучше, чем, например, автобус.

- Он экономичный вообще? – напирала пресса.

- Посмотрим на месяц его эксплуатации. Электробус будет нам предоставлен бесплатно на целый месяц. Я думаю, что у вас всяко будет возможность на нем проехать и посмотреть. Будем за месяц считать экономику, после чего принимать решение, насколько это целесообразно.

Тут же журналисты напомнили, что ранее электробусы Калининграду предлагал закупить минский завод «Белкоммунмаш».

- Существует несколько производителей, - парировал Силанов. - Пока мы сегодня договорились с теми, кто сам вышел с такой инициативой. Посмотрим, а потом уже будем сопоставлять технические возможности и характеристики всех электробусов, производимых в стране.

Новые автобусы

Разобравшись с темой электробусов, журналисты заинтересовались вопросом закупки автобусов для «КалининградГорТранса», о которой обмолвился мэр. В частности, прессу интересовало, зачем муниципальному предприятию понадобились автобусы, если оно только в 2016 году закупало целую партию новеньких МАЗов.

- Вы же понимаете, что техника ломается и выходит из строя, - ответил на это Силанов. – Обязательное условие существования каждого транспортного предприятия с точки зрения ужесточения тех позиций, которые сегодня предъявляются в том числе и к общественному транспорту – это обновление парка. Я поэтому даже не понимаю сути вашего вопроса.

- Так какие автобусы списывать будут? Новые? – не унимались въедливые журналисты.

- Подождите, еще никто ничего не списывает! – вспылил мэр. – Мы сегодня говорим только о необходимости поэтапной замены автопарка предприятия «КалининградГорТранс». Причем тут автобусы 2016 года? Другого у нас ничего нет что ли? А сегодня у нас достаточно автобусов среднего класса, которые необходимы, чтобы работать в условиях узких улиц и узких разворотных колец? Конечно, 30 автобусов мы покупать не будем, у нас таких бюджетных возможностей нет в этом году, но вариант с закупкой от 10 до 15 штук мы рассмотрим.

- Они не пойдут по троллейбусным маршрутам случайно? – снова пристал кто-то из коллег.

- Слушайте, мне сначала нужно приобрести автобусы и найти деньги на их приобретение, а дальше смотреть, как оптимально их использовать по тем автобусным маршрутам, по которым есть необходимость замены существующего автопарка, - закончил беседу Силанов.