2019-02-06T15:37:24+03:00
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На стадионе «Калининград» снимут сцену для сериала «Преступление-2» с Павлом Прилучным

Организаторы ждут 200 человек массовки
Александр КАТЕРУША
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Участники массовки будут исполнять роли футбольных фанатов.Участники массовки будут исполнять роли футбольных фанатов.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде продолжает работу съемочная группа сериала «Преступление» - готовят второй сезон детективной истории. Главные роли в 12-ти серийной ленте по-прежнему исполняют Дарья Мороз и Павел Прилучный, который совсем недавно снимался в Калининграде в сериале «В клетке».

Очередные масштабные съемки намечены на пятницу 8 февраля и пройдут они на стадионе «Калининград». Для работы на стадионе ищут массовку – 200 человек. Об этом «Комсомолке» рассказал один из организаторов Игорь Мондровский.

- Мы принимаем заявки от калининградцев. Массовка должна быть максимально похожа на футбольных болельщиков. Можно и нужно брать флаги, шарфы, шапки болельщиков, яркие костюмы, дудки, трещотки. Раскрасить лица? Тоже приветствуется! – говорит Игорь. – Играть будет вымышленная футбольная команда и за нее нужно болеть. Камера будет снимать как раз болельщиков.

Ориентировочно смена продлится 5 часов. Профессиональные актеры тоже приедут на стадион, однако сфотографироваться с ними вряд ли получится. Говорят, они будут работать в другой зоне.

Организаторы съемок отметили, что оплата работы массовки предусмотрена. Возраст для участников - 18-60 лет.

Ранее сообщалось, что съемки второго сезона «Преступления» пройдут, в том числе, в городе Зеленоградске в течение февраля и марта: на морском берегу, променаде, площади «Роза ветров», в парке и на улицах курорта.

Операторы на этот раз решили применить радиоуправляемые мультикоптеры для съемок с высоты птичьего полета.

Первый сезон сериала «Преступление», снятого в Калининградской области, показали на канале «Россия» летом 2017 года. Наше «Преступление» - это ремейк скандинавского сериала «Убийство»/«Forbrydelsen», у которого снято уже три сезона. В первом сезоне отечественного сериала речь шла о расследовании жестокого убийства молодой девушки, которое было в итоге раскрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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