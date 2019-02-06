Что делать, если в вашем дворе не убирают пластиковые бутылки?

С января этого года во многих калининградских дворах стоят переполненными сетки для сбора пластиковой тары. Бутылки валяются вокруг, их никто не забирает. А из некоторых придомовых территорий даже пропали контейнеры для раздельного сбора мусора. В программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» решили выяснить, как теперь быть с пластиковой тарой.

Почему бутылки остаются в контейнерах?

По словам министра природных ресурсов и экологии Олега Ступина, когда в январе начал работать единый региональный оператор, ответственные за пластиковую тару прекратили работу. В региональном Союзе переработчиков отходов есть и ответ, почему теперь вывозить пластик экономически невыгодно.

- Рентабельность проекта упала - ведь раньше они вывозили и ТКО, и бутылки, а теперь остались не у дел, - говорит председатель Регионального Союза переработчиков отходов Святослав Лавриненко.

- Принимаем у населения пластик у себя на предприятии, - рассказывает Вадим Зигура, директор компании, которая занимаемся сбором и обработкой пэт-бутылки. - В город можем выехать только за коммерческой партией - это минимум 100 килограммов. Вес одной бутылки — 40 граммов. Любой транспорт обходится по себестоимости около 500 рублей в час. Если принимаем у вас тонну, то стоимость тары - от 4 до 6 рублей за килограмм. Сортировка, обработка — очень затратные процессы, но самое дорогое — транспортировка.

Как все-таки очистить двор от пластиковых бутылок?

Компании, занимающиеся вывозом пластика с придомовых территорий, все-таки остались. Станислав Лавриненко рекомендует сообщать о переполненных контейнерах по телефону Союза переработчиков (96-00-28, 96-00-09). Олег Ступин предлагает в первую очередь обратиться в управляющую компанию, выяснить, кто установил контейнер - и общаться с ними напрямую.

- По законодательству оператор теперь отвечает только за ТКО. Отдельно отсортированное в тариф для населения не вложено. Но компании, вывозящие пластик, работают, хоть и не так регулярно, как раньше. Мы составим реестр таких площадок и будем вести беседы, - рассказал Ступин.

Куда пластик попадает после сбора?

В Калининградской области пластиковую тару только сортируют, прессуют, а затем отправляют на экспорт или в другие регионы России. Второй вариант сейчас практически не используется из-за дороговизны.

- С апреля 2018-го года проблемы с вывозом в Россию из-за необходимости оплатить пошлину и НДС. Раньше у таможни не было требований доказать происхождение пластика, а теперь, даже если нам принесут бутылку из-под воды, мы должны проверить документы (как она была растаможена: на область или на Россию), - говорит председатель Союза переработчиков.

В минприроды о таможенных вопросах знают. Говорят, что уже подготовлен законопроект правительства, который должен помочь. Чиновники также готовы содействовать компаниям в создании инфраструктуры по переработке пластика, стекла и бумаги. Но конкретных предложений пока не выдвинул никто.

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