В Калининграде обнаружили картину кисти ученика Ильи Репина
Эта история началась еще в 1989 году. Тогда калининградский музей купил у местного жителя картину маслом. Хозяин не мог назвать имя художника, только сказал, что картина хранилась в семье с дореволюционных времен и приехала в Калининградскую область в багаже первых переселенцев. Так что полотно, положившее начало коллекции русской живописи в Музее изобразительных искусств, числилось в собрании скромно под номером «14». Шли годы, так и, наверное, осталась бы эта картина неизвестной, если бы не грядущая выставка предметов декоративно-прикладного искусства, мебели и деталей интерьера середины XIX – начала XX века «От бидермайера до модерна», которую готовит музей.
Именно в рамках подготовительной работы и провели исследование – было атрибутировано живописное полотно, созданное в начале XX века.
- «Девушка на веранде» принадлежит кисти художника Анатолия Андронова, ученика Ильи Репина и Иллариона Прянишникова, участника знаковых выставок первой половины ХХ века, – уверяет искусствовед, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности музея Алена Мирошниченко.
«Комсомолка» выяснила, что специалистам удалось расшифровать подпись художника. Картину кисти Андронова сравнили с его другими шедеврами и выявили характерные черты в манере письма и подписи.
Интересно, что произведения Анатолия Андронова сегодня находятся в Третьяковской галерее, Русском музее и других известных музейных собраниях.
Картина «Девушка на веранде» написана маслом на грунтовом холсте, наклеенном на картон. Обрамляет живопись массивная орнаментированная рама начала XX века.
Увидеть работу можно с 14 февраля на выставке в Музее изобразительных искусств.
СПРАВКА «КП»
Анатолий Андронов родился в Москве в 1869 году. В 1884–1895 учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у Иллариона Прянишникова, а также в Высшем художественном училище живописи, скульптуры и архитектуры при Императорской Академии художеств в мастерской Ильи Репина. Работал как пейзажист, жанрист. Участвовал в выставках Московского товарищества художников (1907), Московского общества любителей художеств (1911), Московского художественного кружка (1911).
ИСТОЧНИК KP.RU