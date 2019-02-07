«Дом Канта» под Калининградом проработал четыре месяца и закрылся. Что случилось?

Старинный дом в поселке Веселовка Черняховского района (бывший Юдшен) считается тем самым, в котором философ Иммануил Кант прожил три года, будучи учителем у детей местного пастора. Долгое время он был заброшен и разрушался. Однако местные чиновники никак почему-то не могли взяться за него. Процесс пошел лишь после вмешательства президента России. 1 августа 2016 года он выделил из своего резервного фонда 46 миллионов рублей на создание в Веселовке филиала областного историко-художественного музея «Дом Канта».

16 августа 2018-го губернатор Антон Алиханов торжественно открыл «Дом Канта». В новый музей потянулись первые посетители. Как вдруг – новость: с 1 января 2019-го он переходит в ведение Кафедрального собора на острове Канта в Калининграде.

В связи с этим с 28 декабря объект в Веселовке был «временно закрыт для посетителей». И с той поры – никаких новостей о «Доме Канта». Зато появились слухи. Мол, историко-художественный музей, уходя, забрал из Веселовки всю экспозицию. Все сотрудники «Дома Канта» якобы уволены. А сам он, дескать, снова заброшен – потому что у нового хозяина нет на него ни ресурсов, ни специалистов.

Кроме того, у многих возникло недоумение. Зачем было открывать музей, который тут же закрылся? Требовалось успеть отчитаться в уходящем году за проделанную работу? Или мысль о передаче объекта в Веселовке собору пришла в чью-то голову потом? Но тогда почему это нельзя было сделать плавно, без закрытия? Ведь столько говорилось, что «Дом Канта» – важная точка на туристической карте янтарного края, так ждали его открытия…

Что касается вызывающей недоумение передачи дома, где жил великий философ, к этому, видимо, нужно относиться философски. Но вот слухи «Комсомолка» решила проверить.

По словам директора историко-художественного музея Сергея Якимова, его сотрудники забрали из «Дома Канта» лишь часть экспозиции. А именно – предметы из фондов ИХМ. При этом Якимов заверил: если из собора попросят вывезенные экспонаты «вернуть» (передать на ответственное хранение) – его музей без проблем сделает это.

Относительно текущей ситуации в «Доме Канта» и его будущего директор музея, конечно, комментировать не может. Единственное, Якимов подчеркнул: свой теперь уже бывший филиал он передавал, так сказать, вместе с людьми. Никого не увольнял.

Между тем учреждение «Кафедральный собор» действительно объявило о начале приема с 25 января заявлений от желающих принять участие в конкурсном отборе на должности заведующего музейным сектором и научного сотрудника для работы в Веселовке. Подвести итоги конкурса планируется в середине марта.

В государственном автономном учреждении Калининградской области «Кафедральный собор» получить подробный ответ на вопросы, к сожалению, не получилось. Вся полнота информации у Марины Ядовой – заместителя директора собора и руководителя его Музея Канта, к которому теперь приписан объект в Веселовке. Но она сейчас уехала в отпуск, потому пока ответила кратко:

– Экспозицию в Веселовке собираемся открыть ко дню рождения Канта в апреле. Часть экспозиционных предметов планируем взять в историко-художественного музея на временное хранение. Конкурс на замещение вакантных должностей научного сотрудника и завсектором открыт, технические службы работают.

В свою очередь пресс-секретарь собора Владимир Силиневич сообщил, что за состояние «Дома Канта» беспокоиться не нужно: он под охраной, внутри поддерживается нормальный температурный режим.