«Комсомолка» представляет номинантов на конкурс «Медиагерой года»

В Калининграде стартовало голосование в рамках новой региональной премии «Медиагерой года». Напомним, она посвящена калининградцам, которые стали героями какой-то истории, совершили подвиг или просто яркий и человечный поступок. Об этих выдающихся людях мы пишем в газетах, журналах, показываем в телеэфире. И, конечно, они заслуживают того, чтобы об их поступке узнали как можно больше читателей. Премия «Медиагерой года» посвящена таким ярким людям и средствам массовой информации, рассказавшим о них.

Каждое средство массовой информации выдвигает на премию своих номинантов. У "Комсомолки" их два.

Построил дорогу вопреки чиновникам

Это военный пенсионер из Светлогорска Василий Перебейнос, о котором мы писали в прошлом году. Устав ждать помощи от чиновников и терпеть постоянное "отфутболивание", Василий Моисеевич собственноручно построил дорогу в своем родном городе. Нашел стройматериалы, рабочих, договорился с владельцами техники. Сейчас ему благодарны все жители его улицы. Да что там улицы - весь Светлогорск ему благодарен!

Кстати, на достигнутом пенсионер останавливаться не собирается. Новая дорога - хорошо, но работы в Светлогорске еще непочатый край. В планах - строительство моста.

- Сегодня иду на обсуждение пешеходно-велосипедного моста через железную дорогу, который соединит первый и второй Светлогорск, - рассказал "КП" Василий Моисеевич. - Мы этот мост построить уже давно предлагали, но КЖД почему-то упирается. Будем доказывать. Сами подумайте, сколько можно людям по рельсам ходить и жизнью рисковать?

Александр Панфилов сделал карту воинских захоронений.Фото: Иван МАРКОВ

Не забыл о подвиге русских солдат

Второй наш номинант - общественный активист Александр Панфилов. Помните же, как в 2014 году отмечали в нашей области столетие начала Пепвой мировой войны? Широко отмечали. Открыли несколько памятников, были торжественные мероприятия, в том числе грандиозная реконструкция Гумбинненского сражения, в котором Русская императорская армия разгромила немецкие войска. А потом о Первой мировй как будто забыли. Забыли о тысячах русских солдат, сложивших головы на земеле Восточной Пруссии. В 2018 году, когда весь мир отмечал юбилей окончания одной из кровопролитнейших войн в истории человечества, в Калининградской области было тихо. Даже реконструкцию Гумбинненской битвы не провели. К счастью, есть люди, которые помнят не только в моменты юбилейных дат.

Александр Панфилов объехал всю область в поисках воинских захоронений времен Первой мировой, лично занимался их обустройством и составил их интерактивную карту. Без каких-либо грантов и прочего. Чтобы память о подвиге русских солдат жила в веках.

Вот такие люди. Мы предлагаем вам проголосовать за наших номинантов. Для этого нужно зайти на сайт премии "Медиагрерой года", выбрать раздел "Голосование" и отдать голос за Василия Перебейноса или Александра Панфилова. Можно за обоих, но тогда нужно войти на сайт с разных аккаунтов.

Добавим, что премия "Медиагерой года" проводится при поддержке Общественной палаты России, Общественной палаты Калининградской области и Союза журналистов России.

Генеральный партнер проекта - Калининградский морской торговый порт.

Партнер проекта - Развлекательный комплекс "Резиденция Королей".