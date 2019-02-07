2019-02-07T14:12:41+03:00
Общество

Легендарные «Седов» и «Крузенштерн» пройдут по следам первооткрывателей Антарктиды

Двум крупнейшим в мире парусникам предстоит беспрецедентное кругосветное плавание
Ольга ГОНЧАРОВА
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Барк «Крузенштерн» в Балтийске.Барк «Крузенштерн» в Балтийске.Фото: Игорь Зарембо
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В этом году барки Балтийской государственной академии «Крузенштерн» и «Седов» отправятся в беспрецедентную по масштабам «кругосветку». Парусникам предстоит участвовать в историко-мемориальных экспедициях учебных судов Росрыболовства, посвященных 75-летию Победы, а также 200-летию открытия Антарктиды, пройдя по маршрутам легендарного плавания Беллинсгаузена и Лазарева.

«Крузенштерн» выйдет из Калининграда 6 декабря этого года и направится в испанский Санта-Крус. Оттуда - в Рио де Жанейро. Затем из Бразилии в Монтевидео (Уругвай) и далее: Ушуайя (Аргентина) - острова Южной Георгии - заход в Буэнос Айрес - Лас-Пальмас. После Испании парусник ждут в Марокко, где запланирована стоянка в порту Касабланки. Потом переход в израильскую Хайфу. Не пройдет и полугода, как наших ребят встретит родной Севастополь...

В этом рейсе курсантам предстоит пройти 20 906 миль, его продолжительность по плану 153 дня и ночи, в том числе в море – 129 суток, а стоянки в портах – 24 дня. В Севастополе сменится часть экипажа и практикантов. 11 мая 2020 года корабль совершит короткий переход пол маршруту Ялта-Новороссийск-Сочи. После отправится к берегам Греции, затем в испанскую Барселону. Калининградцы побывают в Бордо, Гавре и Бресте. Из Франции переместятся в бельгийский Зебрюгге, потом в Росток (Германия), голландский Амстердам, дальше курс на Бремерхафен и польский Свиноустье. По графику рейс завершится в начале сентября следующего года. «Крузер» пройдет еще более 8 тысяч миль, в рейсе курсанты проведут 120 суток, из них в море – 75, а на стояках в портах - 45 суток.

Кругосветка «Седова» стартует 12 декабря этого года из Кронштадта. Барк идет в Лас-Пальмас, затем в Монтовидео, минует острова Южной Георгии. Там предусмотрено рандеву в открытом море с учебным парусным судном «Паллада». Следом - порт Кейптаун в ЮАР, оттуда переход в Порт-Луи и дальше в индийский Мумбаи. После этого на очереди Сингапур, Китай, Корея – и Владивосток. От родных берегов прямым ходом в Нагасаки, а из Японии в Перл-Харбор и Сан-Франциско, потом мексиканский Акапулько, Панама, Куба, Нью-Йорк, канадский Сент-Джонс, Рейкьявик (Исландия), Гавр во Франции, оттуда переход в Гданьск. Встреча «Седова» в Калининграде намечена на 12 декабря 2020 года. Экипаж должен преодолеть 39 709 миль, продолжительность рейса составит 367 суток, из них в море 321 сутки, на стоянки в портах отведено 46 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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