Под Калининградом достали из болота американский истребитель времен войны. Как он оказался в Восточной Пруссии?

Поисковый отряд общественной организации «Поисковое движение Калининградской области» при поддержке командования Балтийского флота проводит работы на месте падения истребителя времен Великой Отечественной войны «Аэрокобра» П-39.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, самолет, лежащий в одном из болот Полесского района на трехметровой глубине, рабочие обнаружили еще в прошлом году во время торфоразработок. Однако погодные условия позволили начать работы только этой зимой.

- Поисковики под руководством Николая Киселя организовали полевой выход к месту падения истребителя, оборудовав специальную гать, - сообщает подробности пресс-служба. - По ней подошла инженерная техника, предоставленная калининградскими организациями и Балтийским флотом.

Уже на месте было установлено, что во время падения самолет разломился на три части и загорелся. Найдены фрагменты фюзеляжа, вооружения и неизрасходованные боеприпасы.

По словам начальника военно-мемориальной службы Балтийского флота Олега Бобровского, поисковиками были установлены номера самолета и двигателя, по которым в настоящее время устанавливается его принадлежность к воинской части, обстоятельства боя и судьба летчика, останки которого пока не найдены.

По поводу авиакатастрофы уже есть первые догадки. Как сообщил «Комсомолке» руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, примерно в этом районе потерпел крушение самолет под управлением уроженца города Вичуга Ивановской области лейтенанта Геннадия Петровича Баранова.

Согласно именному списку безвозвратных потерь 11-го отдельного разведывательного Витебского Краснознаменного ордена Кутузова авиационного полка, самолет под управлением 25-летнего лейтенанта Баранова 9 марта 1945 года совершал тренировочный полет по маршруту Лабиау-Тапиау-Инстербург-Тильзит-Шиббен-Лабиау. Из документов не совсем ясно, что именно случилось с самолетом, но пилот вскоре был найден и похоронен в саду хутора Грюнден (сегодня – поселок Зеленое) в четырех километрах южнее Лабиау (Полесск – Ред.) и в 10 метрах восточнее от дороги Лабиау-Тапиау.

Позже захоронение было укрупнено, и сейчас Геннадий Баранов увековечен на братской могиле советских воинов города Полесска, в сквере у перекрестка улиц Калининградской и Пионерской.

Тем не менее, пока это только лишь догадки. Точную информацию об экипаже можно будет установить только после сверки номеров двигателя и номеров самолета с архивами.

Что же касается модели истребителя (П-39 «Аэрокобра»), потерпевшего крушение, то подобные американские самолеты во время Второй Мировой войны поставлялись в СССР по ленд-лизу, и имели успех на Восточном фронте.

Несмотря на то, что на больших высотах эти истребители уступали самолетам противника, советских асов привлекла высокая скорость и маневренность «Аэрокобры» на средних и низких высотах. Согласно исследованиям, примерно на половине всех этих самолетов, выпущенных в США, летали советские летчики (всего в СССР их было поставлено 4952 штуки). На P-39 летали самые результативные асы Красной армии, такие как Александр Покрышкин, Григорий Речкалов, Александр Клубов, Николай Гулаев, а также братья Дмитрий и Борис Глинки.

Впервые в Великой Отечественной войне «Аэрокобра» вступила в бой в Заполярье 16 мая 1942 года.