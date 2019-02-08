«У нас если частник, то враг»: почему Россия теряет позиции в космосе

Калининград в начале февраля посетил популяризатор космоса, блогер «Зеленый Кот» Виталий Егоров. Он побывал на местном опытном конструкторском бюро "Факел" (остался доволен) и провел лекцию во Фридландских воротах. В эфире радио «Комсомольская правда» Виталий рассказал, почему Роскосмосу никогда не выйти на стопроцентную окупаемость, и кто может стать русским Илоном Маском.

Про Роскосмос

- Мы, к сожалением, все реже боремся за первенство в космосе, - говорит Виталий Егоров. - В пилотируемой космонавтике Россия пока первая, но американцам уже в этом году предстоят летные испытания, и через год-два мы это лидерство потеряем. В беспилотной космонавтике мы третьи - по спутникам прикладного назначения. По межпланетным станциям - мы позади Китая, Индии, Японии и США. Все они запускали свои станции, а мы если запускали — то чужие, а свои две попытки закончились в Тихом океане. Да, ракеты падают не только у Роскосмоса. Но и кроме падения ракет, Роскосмос является источником негативных новостей.

Зачем стране развивать космическую программу? Почему не направить эти деньги на социальные нужды? Каждый гражданин может задавать эти вопросы. Вам расскажут про оборонное значение, как важно развивать науку и технику. Все это верно. Но наш Роскосмос будет только тогда развиваться, когда объяснит, какую пользу для экономики он приносит. Сейчас многие представляют данные со спутников бесплатно, и их информация лучше и доступнее. У нас надо писать запрос на предоставление, дожидаться ответа в течение месяца, а за фото американских и европейских спутников - иди в интернет, выбирай снимок и используй, как хочешь.

Правда, Калининград, благодаря ОКБ «Факел» (входит в госкорпорацию Роскосмос - Ред.) в вопросах космического заработка успешнее многих частных компаний. Калининградские плазменные двигатели и на Луну летали, и сейчас востребованы во многих иностранных компаниях. Калининградцам надо знать, какой космос у них тут рядом.

Виталий Егоров, он же Зеленый кот.Фото: Иван МАРКОВ

Про частников и врагов

- Даже если ты работаешь с Роскосмосом, технология принадлежит ему и ты не можешь потом использовать ее в своих проектах. У нас если частник — то враг. Не подходи к нашей космонавтике! Это надо радикально менять.

Например, NASA требует от государства в 10 раз больше, чем Роскосмос, и ни цента не приносит обратно в бюджет. Но кроме NASA есть частная космическая промышленность, которая запускает спутники, предоставляет ретрансляционные данные. И эта отрасль зарабатывает больше 100 миллионов долларов в год. Мы о таком можем только мечтать. По моим подсчетам, в лучшие годы Роскосмос отбивал 25% затрат на него (на иностранных заказах).

Про Илона Маска

- Илон Маск запускает ракеты за 80 млн долларов, что вдвое дешевле, чем у конкурентов. Государство счастливо, что появился Илон Маск. И платит ему не за то, что он пишет в Твиттере, а за выполнение задач. Самое нереальное в словах Илона Маска — сроки, их надо умножать на три. Зато он выполняет прежние обещания: научил ракету возвращаться, построил супертяжелую ракету. Его следующие грандиозные планы (как модуль для полета на Марс) законам физики не противоречат. Это, скорее, экономические вопросы. Да, аварийность его ракет выше, чем у европейских, но ниже, чем у российских. Многие заказчики, которые раньше запускали спутники на российских "Протонах", сейчас ушли к нему. Это уже проблемы нашей космонавтики.

Кто мог бы стать нашим Маском? Лично я ставлю на Владислава Филёва, который несколько лет назад приобрел стартовую платформу «Морской старт», запускавшую ракеты «Зенит» с акватории Тихого океана. В целом его амбициозность напоминает Илона Маска. Если получится все наладить, будет интересная конкуренция.

Полное интервью с блогером Виталием Егоровым слушайте ЗДЕСЬ.