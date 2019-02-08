До следующих морозов закроют контур здания: как движется строительство онкоцентра в Калининграде

Региональный онкологический центр появится в поселке Родники под Калининградом (это выезд из города по Московскому проспекту) начали строить осенью 2018 года. По решению президента проект получил федеральное софинансирование. В четверг на стройплощадке побывал губернатор Антон Алиханов.

Сегодня здесь вовсю роют котлованы, ведут фундаментные и гидроизоляционные работы и как раз начали заливать плиту пятого корпуса онкоцентра.

- Наша задача в этом году, до морозов следующей зимы закрыть контур, дабы приступить к внутренним работам и не зависеть от холодов, - заявил Антон Алиханов. - Это один из объектов, за которым следит большое количество людей, о котором давно просили калининградцы. Не могу сказать, что мы по онкологии находимся в катастрофической ситуации, но есть виды раков, которые существенно хуже у нас с точки зрения выявляемости и лечения, чем в других регионах, в том числе нашего федерального округа.

С губернатором согласился и.о. главного врача будущего онкоцентра, главный онколог Калининградской области Кирилл Баринов.

- В регионе нет никакой катастрофы с онкологическими заболеваниями. У нас, что называется, люди от онкологии не мрут как мухи. Нагнетать ситуацию я не вижу ни малейшей целесообразности, - сказал Баринов и посоветовал калининградцам больше обращать внимание на состояние своего здоровья.

Антон Алиханов отметил, что строящийся онкоцентр крайне важен, но он не является панацеей и вообще, выступает «вишенкой на торте».

- Главное в онкологии - это профилактика, мониторинг и раннее выявление. Два года назад мы начали работу по созданию Центров женского здоровья, в этом году у нас будет специальная программа по скринингу мужских видов рака – на нее предусмотрено больше 25 миллионов рублей, – напомнил губернатор. - Помимо онкоцентра нам нужно будет здесь же, на площадке строить ПЭТ-центр. Плюс у нас есть онкологическое отделение в областной больнице, в других больницах. Они не будут закрываться. Одним онкоцентром невозможно победить раковую напасть.

Власти региона рассчитывают на дополнительное финансирование. Заключен контракт на сам стройку онкоцентра и монтируемое оборудование.

- Сейчас мы работаем с министерством здравоохранения для выделения дополнительного финансирования порядка 1,5 миллиарда рублей на немонтируемое оборудование. Решение будет приниматься в апреле-мае с учетом того, как будет идти стройка, - сказал губернатор и отметил, что деньги понадобятся к 2020 году, когда будет производиться закупка оборудования.

Министр здравоохранения региона Александр Кравченко напомнил, что в области растет ранняя выявляемость онкологических заболеваний.

- Мероприятия, которые мы предпринимаем по развитию медицинской помощи и онкологической службы в области, дают результаты. В 2019-2020 годах мы будем более активно развивать онкологическую программу. Нас поддержал с финансированием федеральный Минздрав. Это будет дооснащение областной больницы, у нас много вопросов есть по диагностической базе, по эндоскопической службе. В 2019 году мы собираемся сделать очень серьезный прорыв. Это позволит нам те раки, которые занимают одни из первых мест в области, диагностировать на более ранних стадиях, - сказал Александр Кравченко.

Напомним, общая стоимость онкоцентра составляет 6,1 млрд. рублей. Завершить строительство планируется в конце 2020 года. В будущем центре будет пять блоков от трех до шести этажей, в которых разместятся поликлиника на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, отделения диагностики и лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников по предварительным подсчетам составит 558 человек, в том числе 68 врачей. Часть специалистов уже приехали в регион и сейчас трудятся, например, в областной больнице. Стадия активного набора врачей начнется в 2019 году.

В ТЕМУ

От какого рака умирают чаще?

Главный онколог области Кирилл Баринов назвал три вида онкологии, из-за которых чаще всего умирают в нашем регионе.

- Это рак легкого, колоректальный рак, рак прямой и ободочной кишки и рак молочной железы, - перечислил Баринов. - Отмечу, что догодичная летальность у нас снизилась значительно и в 2018 году составила 20 процентов. То есть если раньше каждый четвертый умирал в течение года, то сейчас – каждый пятый. Все зависит от простой вещи – когда пришел и на какой стадии выявили.