2019-02-08T15:52:19+03:00
Общество

В историческом центре Калининграда начали строить торговый комплекс без археологической разведки

Возле эстакадного моста возводят новый объект. По официальной версии, культурный слой в месте, где начинался Кёнигсберг, не обнаружен. И это, как минимум, странно
Игорь ОРЕХОВ
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Так сейчас выглядит стройка. Работы осуществляет компания "Патефон".Так сейчас выглядит стройка. Работы осуществляет компания "Патефон".Фото: Александр КАТЕРУША
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Начавшееся строительство торгово-административного центра на улице Портовой, рядом с эстакадным мостом, насколько можно судить, у Службы государственной охраны объектов культурного наследия правительства Калининградской области поначалу никакого интереса не вызвало. Между тем, компания «Патефон» намерена возвести в историческом центре города шестиэтажный административно-торговый центр. Причем никакими археологическими работами стройка не предварялась.

В региональном правительстве последнее обстоятельство объяснили просто. Мол, в границах будущего АТЦ объекты культурного наследия отсутствуют, поэтому археологические раскопки здесь не обязательны. Но, похоже, в данном случае желаемое выдается за действительное.

Еще в 2013 году на этом участке намечалась реконструкция набережной реки Преголя. В то время действовал приказ о постановке на учет культурного слоя Калининграда, изданный тогдашним руководителем Службы охраны памятников Ларисой Копцевой. Согласно этому документу, вся территория города в пределах Вального кольца в случае застройки считалась обязательной для предварительных археологических работ. Поэтому археологами были проведены разведки. В шурфах (которые, справедливости ради, делали несколько ближе к реке, чем располагается нынешняя стройплощадка «Патефона») специалисты обнаружили артефакты 16-19 веков. Причем точную глубину залегания культурного слоя тогда выяснить не удалось – помешали грунтовые воды. Но то, что означенный слой на этом участке наличествует, сомнению не подлежит.

Звездное небо и нравственный закон

Как полагается, археологи отправили заказчику отчет о проделанной работе, оставив копию в Службе охраны объектов культурного наследия. Но в 2014 году сменивший Копцеву на занимаемом посту Евгений Маслов своим распоряжением приостановил действие пресловутого приказа. Отныне каждый отдельный участок предполагаемой застройки, где выявлялось наличие культурного слоя, полагалось ставить на учет как вновь выявленный памятник археологии. А значит, отсутствие на облюбованном «Патефоном» участке объектов культурного наследия – отнюдь не основание экономить на археологии.

Специалистам отлично известно, что эта территория начала интенсивно осваиваться еще с XIV века, например, в этом районе когда-то стояли знаменитые портовые краны. А значит, вероятность наличия культурного слоя – практически стопроцентная.

Кстати, согласно историческим сведениям, где-то поблизости от нынешней стройки располагался и дом Иммануила Канта. Причем не какой-то во многом условно-гипотетический, как в далеком от Калининграда поселке Веселовка, а самый настоящий. Но что значит имя «великого калининградца», когда на первый план выходят коммерческие интересы? Тут важно помнить о звездном небе над нами, а о нравственном законе внутри нас можно и позабыть.

Избирательная охрана

Чтобы добиться от Службы охраны хоть какой-то реакции на происходящее, потребовалось специальное письмо от представителя городской общественности Юрия Жиляева. Хотя официального ответа на это обращение пока не получено, госорганизация, вроде бы, зашевелилась.

- Определенные действия в целях сохранения объекта археологии нами предприняты, - подтвердил Евгений Маслов.

Но от подробных устных комментариев отказался, попросив направить соответствующий письменный запрос.

Кстати, ни у кого не возникает вопрос, отчего «Патефон» действует столь нахраписто? Да причем в самом центре города, где другому застройщику та же Служба охраны объектов культурного наследия даже забор не разрешит поставить без предварительной археологической разведки!

Чем объясняется подобная избирательность контролирующей организации, остается лишь гадать. Судя по информации из открытых источников в интернете, «Патефон» - ничем не примечательное ООО с уставным капиталом в 10 тысяч рулей и единственным сотрудником в штате. Может, просто название выбрано на редкость удачно?

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Мы по-прежнему живем точечной застройкой"

Директор музея Мирового океана Светлана Сивкова выразила сомнения, что будущий административно-торговый центр у Эстакадного моста впишется в уже имеющуюся застройку и будет сочетаться с тем, что появится на набережной в будущем.

- Строить или, как минимум, проектировать, надо в комплексе, - считает Светлана Геннадьевна. - Мы должны жить во время, когда необходимо рассматривать проект территории, а не проект здания! А мы по-прежнему живем точечной застройкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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