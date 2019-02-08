Под Калининградом нашли медаль пропавшего без вести минометчика, а потом и самого бойца - живого!

Все знают про подвиг Александра Матросова, про огненный таран Николая Гастелло, многие читали про сапера Михаила Булатова, который снял 24 фугаса при наступлении Красной армии на Кёнигсберг. Но сколько героев, сколько подвигов так и не стало достоянием истории?

«Комсомольская правда» в Калининграде попытается восполнить этот пробел. Сегодня мы начинаем спецпроект о солдатах и офицерах, прошедших с боями Восточную Пруссии и штурмовавших Кёнигсберг. О них не писали в газетах, о многих из них не знают даже их потомки. Вместе с поисковиками и людьми, увлеченными историей Великой Отечественной войны, мы откроем новые имена фронтовиков.

«Котел» под Гермау

Под Калининградом еще в прошлом году один из поисковиков отряда «Совесть» нашел медаль «За Отвагу». Через некоторое время появились первые результаты архивных исследований: по номеру на оборотной стороне медали удалось узнать, кому она принадлежит. Награду осенью 1944 года получил уроженец Челябинской области, сержант Иван Константинович Кузнецов. Согласно документам, он числился пропавшим без вести в районе леса Лангервальд (сегодня – окрестности поселка Русское), но на самом деле боец не только выжил, но и сегодня в свои 93 года проживает все в той же деревне, из которой и был призван на фронт. Поучаствовали в поисках героя и корреспонденты «Комсомолки», поэтому сообщаем подробности.

В начале мая прошлого года поисковик Владимир Серебряков прочитал книгу «Прорыв на Земландский полуостров», написанную калининградскими историками Василием Савчуком и Владимиром Беспаловым о событиях, связанных с окружением 91-й гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии и частей фронтового подчинения в районе Гермау - Тиренберг. 7 мая Серебряков решил вместе с товарищами пройти по местам боев февраля 1945 года.

- В районе поселка Листопадовка Зеленоградского района (это недалеко от бывшего Тиренберга) мы нашли бывшие немецкие позиции, они как раз вдоль речки проходили, - рассказывает Серебряков. - Было видно, что кто-то из копателей тут недавно порылся. Получилось так, что когда я спустился в яму у реки, осыпалась земля, и в ней блеснула медаль. Была в этом, конечно, доля странности, потому что металлоискатель должен был ее зацепить. Может, торопились копатели и просто не нашли ее.

Иван Кузнецов - крайний справа в нижнем ряду.

Поиски в Челябинской области

Далее к делу подключился другой поисковик из «Совести», Алексей Яковлев, который служит в полиции. Сначала он установил через архивы имя и место рождения бойца, а потом созвонился с коллегами из Челябинска.

- Моя функция в отряде – устанавливать через Подольский архив Минобороны личности бойцов, - рассказывает Яковлев. – Когда фамилию узнали и просмотрели сводки, оказалось, что сержант Кузнецов числился без вести пропавшим. Мы тогда решили, что медаль нужно хотя бы родственникам передать. Позвонил своим ребятам, у меня в Челябинске друг служит, Сергей Кадрицкий, он полковник полиции, начальник оперативно-розыскной части по Челябинской области. Пообещал, что съездит на родину Кузнецова и поищет его родню.

Через некоторое время Алексею Яковлеву позвонили из Челябинска и сказали, что нашли не только родственников пропавшего без вести Ивана Кузнецова, но и его самого. Живого и здорового.

- Я сначала не поверил, - продолжает Алексей Яковлев. – Дело в том, что Кузнецов родился в 1925 году, и ему сейчас должно быть 93 года! Узнав об этом, я решил отреставрировать медаль, восстановил ей дужку, колодку оригинальную нашел. Сейчас мы уже собираемся отправить медаль в Челябинскую область.

Иван Константинович с супругой.Фото: Елена ВАШКЕВИЧ

Победу встретил в госпитале

Когда об этой истории узнала "Комсомолка", то, конечно, захотелось проверить, как живет сейчас ветеран, и узнать, как Иван Кузнецов мог оказаться без медали.

Первым делом мы связались с редакцией районной газеты Агаповского района Челябинской области (именно в нем находится родная деревня фронтовика – Воздвиженка). Редактор газеты «Звезда» Елена Вашкевич подтвердила, что знает Ивана Кузнецова и видела его в последний раз 9 мая 2018 года.

- Медаль нашлась? – переспросила Вашкевич. – Раз такое дело, я завтра утром в Воздвиженку съезжу и все узнаю.

Уже на следующий день Елена Вашкевич прислала в редакцию «Комсомолки» копии фотографий из семейного альбома Ивана Кузнецова и запись разговора с ним. Ветеран сейчас очень плохо слышит, но войну помнит прекрасно. Помнит он и номер своей дивизии (служил он в 279-м гвардейском стрелковом Краснознаменном ордена Суворова полку 91-й гвардейской стрелковой Духовщинско-Хинганской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени дивизии), и количество минометных расчетов в своей батарее (сам он был командиром расчета 82-мм миномета). Помнит и все свои ранения: с 1943-го по 1945-й он был не раз посечен осколками, пережил ранения в руку, ногу, грудь и даже в челюсть, а также контузию. А вот Победу он встретил не со своими бойцами, а в госпитале города Штольп (сегодня – польский Слупск).

- После ранения я сначала в медсанбат попал, там мне операцию сделали, - вспоминает Иван Кузнецов о последних днях войны. - Ранение у меня осколочное было. После операции повезли подальше от линии фронта. Причем, лучше всего запомнил, как на лошади перевозили. Это в Польше было, кажется, у города Штольп, от Данцига это где-то километров 100. В этом госпитале я и провалялся 4 месяца, там и Победу встретил. Да и после еще лежал все лето. Гражданских в городе никого не было – поляки немцев уже выселяли с этих мест. Да еще эпидемия тифа началась. Рана у меня в ногу была, но я уже ходить стал. В грудь тоже попало.

Далее Ивана Константиновича отправили долечиваться в Москву, где он пробыл два месяца. Там у него удалили осколок, попавший в челюсть.

Так выглядела медаль до реставрации.Фото: Руслан Хисамов

Как пропала медаль

Как сержант оказался без медали, он тоже примерно понимает, но точную картину тех событий восстановить может с трудом, так как в условиях боя на награду ему обращать внимание было некогда.

- Ранило меня сначала в ногу, потом в руку, - вспоминает Кузнецов. - Контузия на слухе тоже отразилась сильно. А медаль «За Отвагу» я в сумке с документами хранил, там же у меня гвардейский значок еще был и знак «Отличный минометчик». Но сумку, видимо, во время ранения потерял. Не могу даже понять, как это произошло. То ли на месте, то ли когда до медсанбата меня тащили.

Ветеран очень хорошо помнит и командира своей дивизии генерал-майора Василия Ивановича Кожанова, получившего за бои с Восточной Пруссии звезду Героя Советского Союза.

- Он тоже наш, челябинский, - вспоминает Кузнецов, - из нашего же Агаповского района.

Теперь о награде. Медаль «За Отвагу» сержант Кузнецов получил 7 октября 1944 года в Литовской ССР. Вот выписка из наградных документов с сайта «Подвиг народа»:

"При прорыве обороны немцев 6 октября 1944 года в районе деревни Пошалтунье сержант Кузнецов обеспечил бесперебойную работу миномета, огнем которого уничтожено две пулеметные точки, одна снайперская и проделан проход в проволочном заграждении противника".

Медаль герою-минометчику поисковики отправят со дня на день. «Комсомолка» обязательно сообщит о получении награды. К слову, 11 апреля фронтовику-минометчику исполнится уже 94 года.