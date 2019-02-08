Бесплатный центр спортивного тестирования в Калининграде: кому это нужно и зачем

В Калининграде на улице Согласия, 41 заработал центр спортивного тестирования. В нем у детей 6-12 лет бесплатно проверяют склонности к определённым видам спорта, дают направления и рекомендации. Сотрудники центра стали гостями программы «Только у нас» на радио «Комсомольская правда».

- Наши сотрудники - два мастера спорта РФ, заслуженный тренер, доцент, кандидат наук. Все прошли спецподготовку в Москве, все имеют многолетний опыт в сфере физической культуры, - рассказывает администратор проекта Валентина Ищенко. - Открытие вызвало такой ажиотаж, что февраль и март почти расписаны. Очень просим записавшихся сообщать, если не можете прийти, чтобы другие попали.

Записаться на тестирование нужно на сайте sportchampions.ru или по номеру 8-800-505-75-00. В день специалисты центра принимают около 14 человек. Исследование занимает полтора часа, после чего ребенку дают специальную анкету и рекомендуют до пяти видов спорта из 50 вариантов.

По словам главного специалиста центра по спортивному тестированию Ольги Фатеевой, проверяют ребят по трем блокам. Первый — психофизиология: это память, внимание, скорость реагирования. Потом измеряют все длинноты, объемы, смотрят стопы, грудную клетку. Третий блок — спортивное тестирование — скоростные, силовые качества, выносливость, координация. В конце программа выдает 59 цифр — прогнозы роста, показатель развития.

- Вот привели хоккеиста ко мне, - рассказывает Ольга Фатеева. - По моим показателям он не может хорошо кататься! Он приседает и поднимает пятки. И три года занимается хоккеем, но… стоит на воротах. Стихийный отбор произошел! Хорошо ловит мяч, прекрасная реакция. Я ему порекомендовала еще и единоборства (крепкий, мышечный мальчик). Или другой пример: ребенок высокий, но мы ему не рекомендуем волейбол из-за плохой гибкости плечевого сустава. Вот такие бывают шутки природы. Был один мальчик-флегматик, и после тестов на память я бы ему и в разведку посоветовала пойти и на шахматы. Просто надо найти свое.

Главная задача сотрудников центра — спрогнозировать возможный успех ребенка и подарить ему возможность заниматься любимым делом. Центр спортивного тестирования в Калининграде и еще в семи пилотных регионах РФ будет работать два с половиной года.

Документы, необходимые для тестирования: паспорт родителя или законного представителя, свидетельство о рождении ребенка, медицинская справка об отсутствии противопоказаний к занятию физической культурой.

Больше информации про центр спортивного тестирования — в программе «Только у нас».