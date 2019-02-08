В Пионерском спасли раненую косулю и выпустили ее в лес

Раненое животное каким-то невероятным образом, оказалось прямо в море напротив госрезиденции «Янтарь». Первый раз косулю заметили поздно вечером 4 февраля. Сообщение о ЧП от очевидцев поступило на пульт на единой диспетчерской службы. Но начать спасательную операцию было крайне сложно - стояла кромешная тьма. Руководитель ЕДДС Дмитрий Лысенко связался с администрацией округа, с отделом по ГО и ЧС и ветеринарами. Операцию по спасению дикого животного отложили до 6 часов утра.

Отряд спасателей прибыл на место происшествия и больше получаса по колено в ледяной воде ловили косулю. Она была крайне напугана, в руки не давалась, но ее удалось поймать. В итоге раненое животное погрузили в машину. В ветклинике доктор Валерий Васмут провел экстренную операцию. За свою работу ветеринар, к слову, не взял и копейки. И красавица быстро пошла на поправку. Трое суток «морская» косуля отдыхала в теплом гараже, ее кормили, поили, ласкали. Она стала совсем ручная и не боялась человека.

В пятницу косулю, крепко вставшую на ноги, отпустили на свободу. Провожал ее в лес всем составом 2 «г» класс Пионерской школы №1. Детям выделили автобус, они ехали следом за машиной, в которой перевозили выздоравливающее парнокопытное. На прощание дети кормили милую косулю, она без опаски брала угощение с маленьких ладошек и совсем не спешила уходить в лесные дали.

- Спасибо всем неравнодушным взрослым и детям, отдельное спасибо папе и маме нашего ученика Игоря Лысенко! Сегодня для детей был отличный урок доброты и милосердия, - говорит классная руководительница Нелли Федорова.