Без интернета, зато с КВН: как живут калининградские заключенные

На фоне сообщений о том, что в калининградской колонии открылось производство мягкой мебели, журналисты радио «Комсомольская правда» решили выяснить, чем еще занимаются заключенные - как работают и как отдыхают. На вопросы ответил начальник УФСИН России по Калининградской области Алексей Чириков.

- Сколько всего человек сейчас находятся в местах заключения в Калининградской области?

- В местах лишения свободы и без лишения (под контролем уголовно-исполнительных инспекций) находятся порядка семи тысяч. Разделение - примерно пополам. При этом, количество людей, попадающих в заключение, уменьшается, уровень преступности снижается. Преступность - явление социальное. Чем увереннее человек себя чувствует в социальных условиях, тем меньше у него мыслей о совершении противоправных действий.

- Много ли вышло по УДО в 2018 году?

- Около двухсот человек. Условно-досрочно тоже освобождаются больше, чем раньше.

- А как проходит день заключенного в калининградских колониях?

- Подъем в шесть утра, в десять вечера - отбой. Восьмичасовой непрерывный сон. После подъема - зарядка, завтрак, выход на работу. Потом досуг.

- Работают все без исключения?

- К сожалению, мы не можем обеспечить всех трудом. Порядка 30-35 процентов трудоустроены на предприятиях в учреждении. Мы отбираем желающих работать. В каждом учреждении у нас есть профессиональные училища, обучаем примерно 16 профессиям.

Алексей Чириков.Фото: Иван МАРКОВ

- Деньги за работу осужденные получают?

- Конечно. На каждом производстве - своя зарплата, минус обязательные вычеты (алименты, возмещение ущерба по преступлению и возмещение расходов на содержание). У нас огромные возможности по размещению любого вида производства! Это и площади, и трудовые ресурсы. Я готов рассмотреть любые коммерческие предложения от бизнеса. Любые металлоконструкции, строительные материалы, швейные, хлебобулочные изделия. На нашем сайте размещены все предложения, прейскурант цен изделий. У нас своя санитарная служба, служба охраны труда, и нет свободных условий - все регламентировано.

- А как отдых у заключенных проходит?

- Давайте перефразируем: не отдых, а досуг. Люди активно занимаются спортом, творчеством. Когда тебя не отвлекают никакие пороки и соблазны, ты под постоянным пристальным контролем - легче все это происходит. Очень популярен хоккей, есть команда КВН в каждом учреждении. Очень смешно шутят.

- Часто ли в колониях регистрируют браки?

- Достаточно. Но чаще это происходит в мужских учреждениях, чем в женских. У нас есть ведомственные газеты, в которых размещаются объявления о знакомствах. Интернет, конечно, недоступен.

- А что едят в колониях?

- Питание строго регламентировано нормативными документами, состав продуктов идет от калорийности. Обязательно в рацион входят мясо, рыба и молочные продукты. Каши, супы, компоты, яйца, творог, молоко - все это варьируется. Меню расписывается на всю неделю, в течение дня блюда не должны повторяться. Сладости, фрукты предусмотрены только для несовершеннолетних осужденных. Остальные заключенные могут получать не запрещенные продукты в посылках или приобретать за свои деньги в магазинах, которые есть в каждом учреждении.

- Жалобы на еду поступают?

- Нет оснований жаловаться на количество и качество продуктов. Ну а на качество приготовления… этим занимаются сами осужденные, которые трудоустроены в столовых и обучаются профессии повара.

- Сколько стоит содержание одного заключенного?

- Эта информация не для распространения. Но государству недешево это обходится.

- Много ли получают сотрудники колоний?

- Зарплата выше средней по области. У нас стабильные социальные гарантии, твердые традиции. Приглашаю всех.

- Прокурор Калининградской области недавно заявлял про эпизодическое подтверждение случаев пыток в колониях. Как прокомментируете это?

- Невозможно у нас производить мероприятия, не связанные с установленным законом порядком. Каждый день надзор осуществляет и прокуратура, и правозащитные организации. Не было таких случаев (пыток).

Интервью с начальником УФСИН полностью слушайте ЗДЕСЬ.