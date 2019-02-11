Калининградский музей отказался показывать документальную пьесу о первых советских переселенцах

Вечером 9 февраля на странице скандального театра "Театр.doc" появилось сообщение следующего содержания: "Дорогие друзья, по независящим от Театра.doc причинам, музей «Фридландские ворота» отказал театру в показе спектакля «Кантград» на своей площадке. Спектакль, как и планировалось, будет показан в Калининграде 12-го и 13-го февраля. Новое место показов спектакля мы сообщим дополнительно. Надеемся на понимание"!

Что же произошло? Директор музея Андрей Ярцев корреспондентам «Комсомолки» сообщил, что представители театра уверили его в том, что основой спектакля станет книга «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев» (одним из авторов этой книги является сам Ярцев), но якобы не договорили некоторые нюансы.

- Мне визуально версию спектакля не показывали, но потом в интернете появилось интервью, в котором говорилось, что спектакль будет по Михаэлю Вику (автору нашумевшей книги "Закат Кёнигсберга" - Ред.), - рассказал Ярцев. - После этого я потребовал, чтобы мне этот спектакль показали. Только в пятницу вечером мне его прислали. На мой взгляд, там только 30 процентов нашей книги, а остальное – какие-то немецкие воспоминания. И есть там моменты щекотливые. Я уж не буду подробно о них рассказывать…

- Какие, например?

- Я не буду и не хочу говорить, какие. Не надо рекламировать нехорошие фразы, - ответил Ярцев. – Но меня они смутили, и я посчитал, что не стоит на нашей муниципальной площадке это показывать.

- Но вы же сами позвали этот театр в музей, разве нет?

- Нет, они пришли ко мне с предложением, - возразил директор музея. - А тут Год театра, спектакль по нашей книжке, вот я и подумал: «Почему бы и нет?» А в результате спектакль не совсем по нашей книге, и возникло взаимное непонимание. Если бы они раньше показали, мы бы по-другому все решили.

Андрей Ярцев утверждает, что решение об отмене спектакля принял самостоятельно.Фото: Иван МАРКОВ

Руководство театра моментально обвинило Ярцева в намеренном искажении фактов. В опубликованном 9 февраля объявлении в официальной группе "Театра.doc" в фейсбуке говорилось, что «директор музея «Фридландские ворота» искажает в комментариях калининградским СМИ информацию о спектакле «Кантград». После этого комментарий дала автор пьесы Нана Гринштейн, которая заявила, что она действительно читала книгу Михаэля Вика, чтобы погрузиться в тему, наряду с другими.

- Это не означает, что фрагменты этих книг вошли в пьесу, - заявила Гринштейн. - Это означает, что автор работает над темой и всесторонне ее изучает.

Также сценарист пояснила, что использовала материалы, подготовленные группой исследователей во главе с Ю.В. Костяшовым для книги «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев», среди которых были и несколько интервью немецких женщин (одно из них вошло в пьесу).

- Остальные источники: биография Иммануила Канта, написанная Эреготом Андреасом Кристофом Васянским, душеприказчиком Канта, фрагменты трактата Иммануила Канта «К Вечному миру», документы относительно положения советского и немецкого населения в регионе в рассматриваемый период, находящиеся в открытом доступе, а также мой авторский текст, - добавила Гринштейн.

Представители театра также удивились поспешности принятого решения:

- Мы не знаем, кого боится Андрей Ярцев, и с чем конкретно связано его поспешное решение, так же нам совершенно непонятно, почему имя Михаэля Вика вообще может быть предлогом для отказа в площадке, - добавляют представители театра. - Спектакль будет показан в те же даты в другом пространстве в городе Калининград.

К слову, Андрей Ярцев заявил, «Комсомолке», что никто на него не давил во время принятия решения.

- Нет, никто мне не угрожал, я самостоятельно принимаю это решение, - заключил директор музея.

В понедельник днем на официальной странице Театра.doc появилось сообщение о том, что новая площадка для спектакля уже найдена. Спектакль пройдет в арт-пространстве «Дом Культуры», что буквально в ста метрах от музея «Фридландские ворота». Билетов на постановку уже нет.