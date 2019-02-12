Калининградец вышел в финал конкурса «Лидеры России»

Полуфинал Всероссийского конкурса «Лидеры России» по Северо-Западному федеральному округу проходил в Санкт-Петербурге в течение трех дней. В список полуфиналистов вошли 370 человек, из них 20 представляли Калининградскую область.

Это молодые руководители компаний, менеджеры, авторы проектов, предприниматели, государственные служащие.

Подняли планку

В прошлом году на конкурсе существовал возрастной ценз – до 50 лет. В этот раз условия поменялись и планку подняли до 55. Так отбор прошла 54-летняя Зинаида Тимофеева, заместитель управляющего Калининградского отделения Центробанка.

- Год назад подала заявку, но меня по возрасту не допустили. В этом году организаторы сами прислали мне приглашение, - говорит Зинаида Тимофеева. – Пошла на конкурс, чтобы понять, насколько мои качества руководителя созвучны тому, что есть в России, чтобы посмотреть, как я буду выглядеть на фоне остальных, проследить современные тенденции. Хочу почувствовать драйв!

В числе счастливчиков, прошедших в полуфинал, оказалась и генеральный директор «Комсомольской правды – Калининград» Екатерина Апанавичене.

- Вы все разные, - обратился к лидерам полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, который принял участие в церемонии открытия. - Разные по возрасту, по опыту вашей жизни, по знаниям, по месту проживания, но вас объединяет одно: вы хотите стать лучше, вы хотите научиться управлять. Управлять процессами, людьми, управлять собой. И это нужно ценить. То, что сейчас руководство, люди научились ценить это желание, это стремление. То, что вы чувствуете потребность открыть себя в этих практиках, это уже дорогого стоит.

- Вы вступаете в марафон. Вы уже вошли в кадровый лифт и нажали кнопку верхнего этажа. Это большой марафон длиной в вашу жизнь. Лидер должен уметь создать команду, объединить ее, чтобы в этой команде не было конкуренции внутри, а была слаженная работа, - сказал врио губернатора Санкт-Петербурга, наставник конкурса Александр Беглов и пожелал участникам состязания удачи.

Деловые игры

В течение двух дней полуфинала конкурсантам предстояло продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в финал. Управленцы играли в деловые игры и разбирали бизнес-кейсы, многие из которых взяли из реальных компаний и обстоятельств.

Игры делились на три блока. Первый – бизнес-фабула: корпоративные ситуации, возникающие в организациях. Второй – государственная фабула: ситуации, возникающие у людей, работающих в госструктурах. Третий блок - это решение социальных проблем.

Участники полуфинала показывали свою инициативность и желание достичь результата, стратегическое мышление, умение планировать и решать задачи. Немаловажно было показать и свое умение работать в команде, проявить лидерские качества и организовать деятельность других участников конкурса.

После всех испытаний были подведены итоги – в финал пробился лишь один представитель Калининградской области. Это уроженец Правдинска Петр Конюшенко, гендиректор «АтомЭнергоСбыт» (группа компаний «Росатом»). Ему, как и прочим финалистам, предстоит выполнить задание «Сердце лидера», в рамках которого нужно реализовать социальный проект.

- Мой социальный проект посвящен мемориальному комплексу «Летчикам, не вернувшимся с боевых вылетов», реализую его в Смоленске, одном из городов деятельности моей компании. Мы работаем с поисковыми командами, которые поднимают бойцов, обеспечиваем захоронение. В этом году планируем поднять из болота самолет с двумя летчиками, - говорит Петр. – Пока мы помним героев, они живы в наших сердцах.

Петр, как и другие участники, отмечает высокий уровень организации конкурса. Говорит, помогло и чувство плеча.

- Работали единой командой, за одном из столов я сидел с калининградцем, было очень приятно чувствовать плечо земляка, - говори Петр. - Калининградцы держались вместе, друг друга поддерживали, в перерывах общались и заряжали другу друга положительной энергией. Жаль, не все прошли.

Среди участников полуфинала были гендиректор калининградской «Комсомолки» Екатерина Апанавичене и заместитель управляющего Калининградского отделения Центробанка Зинаида Тимофеева.Фото: Александр КАТЕРУША

Впереди - миллион!

Из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. Так, в этот список попал калининградец Анатолий Мальцан из Центра обеспечения взаимодействия с органами госвласти.

Если участник из числа приглашенных в финал, не справится с заданием «Сердце лидера», его ждет дисквалификация. Тогда в финал будет приглашен полуфиналист из листа ожидания, который выполнил это условие конкурса.

Ну а тем, кто в финал не попал, предложили не расстраиваться. Тем более, что участники в восторге от пережитого.

- Никогда не думала, что в стране столько умных, красивых, открытых и добрых людей. Было интересно общаться с каждым, без преувеличения. И очень не хотелось расставаться с этими людьми, - делится впечатлениями от участия в конкурсе гендиректор калининградской «Комсомолки» Екатерина Апанавичене. Признается, что приходилось непросто, когда на испытаниях нужно было найти свое место среди 10 таких же амбициозных людей, которым есть что сказать, сработаться вместе и выдать командный результат. - Я получила огромный заряд и импульс. Планка, к которой тянусь, сильно поднялась. Есть над чем работать, есть что развивать. К следующей осени станет ясно, надо идти на конкурс снова или непременно надо!

Все финалисты получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей, а победители - еще и наставника из числа известных руководителей из бизнеса и государственного управления и шанс попасть на специальную программу развития кадрового управленческого резерва.

СПРАВКА «КП»

«Лидеры России» – открытый конкурс для руководителей нового поколения, который проводит Комиссия при Президенте РФ по вопросам государственной службы и кадровому резерву страны. Конкурс является флагманским проектом открытой платформы «Россия – страна возможностей». Его главная цель – поиск, развитие и поддержка перспективных управленцев по всей стране.

Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.