Лесоповал в парке Теодора Кроне: рабочие не щадят даже редкие породы деревьев

Еще на прошлой неделе в соцсетях поднялся шквал негодования по поводу вырубки деревьев в парке Теодора Кроне, который находится в районе улицы Химической в Калининграде. 8 февраля в парк на проверку отправились двое калининградских активистов Ярослав Воловик и Андрей Власов, помогающих мэрии наладить диалог с общественностью. Вскоре на своей странице в фейсбуке они опубликовали своеобразный отчет, в котором сообщили, что «вырубки осуществлялись не сплошняком, а выборочно». И пришли к парадоксальному выводу: общественность сама виновата в том, что лесорубы свалили не только грозившие упасть деревья, но и вполне живые и здоровые. «В декабре месяце Егоров Ю.В. (представитель администрации) и Ярослав Воловик (общественник) на совещании предлагали самим обследовать данный парк. К сожалению, к этому совету, мы не прислушались и доверили это дело специалистам», - написал Власов.

Тем не менее, активисты пришли к выводу, что территория парка застраиваться не будет, криминального в вырубке ничего нет, и специалистам нужно проверить несколько уцелевших деревьев, помеченным красным крестом.

Вполне здоровые грабы стапли жертвами лесорубов.Фото: Иван МАРКОВ

По жалобам жителей

Такие выводы, конечно, никого не успокоили. А, учитывая тот факт, что часть парка уже застроена особняками, калининградцы потребовали более представительного выезда в зеленую зону. 9 февраля в парк приехали мэр Калининграда Алексей Силанов, зампредседателя комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев, представители «Дирекции ландшафтных парков» и даже бизнесмен Андрей Горохов (в начале декабря губернатор Антон Алиханов заявлял, что Горохов проявлял интерес к благоустройству парка).

По результатам выезда пресс-служба мэрии сообщила, что работы по санитарной вырубке нужно было провести уже давно, и это «сомнений ни у кого не вызывало».

- Местные жители пожаловались, что парк выглядит неухоженным, плохо просматривается, у поваленных деревьев любят собираться компании на пикники, жгут костры, регулярно происходят пожары, которые оперативно приходится тушить своими силами, - добавили в пресс-службе.

Правда, общественность взволновал не только факт вырубки, но и то, как она проводится. Вчера днем мы тоже побывали в парке и заметили, что при вырубке действительно повреждаются здоровые деревья. Рабочие пилят на части не только гнилые и сухие стволы, но и деревья, сваленные по ошибке, без единой червоточины. А тяжелая техника уже превратила землю во вспаханное поле.

- Руководитель дирекции ландшафтных парков пояснил, что крупные деревья вывозили большой гусеничной техникой, потому что людскими силами сделать это невозможно, - прокомментировала пресс-служба мэрии. - Следов колеи, появившихся в некоторых местах, к лету уже видно не будет.

Особняки на окраине парка Теодора Кроне.Фото: Иван МАРКОВ

Заявление в прокуратуру

Выводы независимых экспертов по поводу работ в парке оказались не такими радужными, как у представителей мэрии. Например, эколог Александра Королева, делегированная группой «Аллеи Калининградской области», заявила, что городские власти отказываются учитывать тот момент, что парк имени Теодора Кроне является объектом культурного наследия местного (муниципального) значения. И ценность представляют не только деревья, но и ландшафт, который разрушается тяжелой техникой. В парке нет защитного короба ни на одном стволе, хотя подрядчик обязан ее организовать. Более того, лесорубы начали пилить, не обращая внимания на редкие породы деревьев и кустарников.

Также Королева заметила еще более десятка нарушений, в числе которых проведение работ по просроченным актам (такие бумаги были предъявлены на встрече с мэром), то, что сами акты обследования деревьев оформлены без участия лесопатологов, деревья не пронумерованы, часть обследованных пней имеют идеальные спилы, показывающие, что деревья не были больными или аварийными и т.д. В итоге, по факту осмотра Королева написала заявление в природоохранную прокуратуру, а Алексей Силанов по ряду ее замечаний на месте предъявил претензии подрядчику. Тот обещал исправиться. Но это, конечно, вряд ли поможет спиленным деревьям.

Стволы продолжают таскать тракторами, несмотря на протесты активистов.Фото: Иван МАРКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Здесь появятся стоянки и места для отдыха»

Глава Калининграда Алексей СИЛАНОВ:

- В этом году мы 45 миллионов рублей направили на работы в парке «Южный», и параллельно будут идти небольшие подготовительные работы в парке имени Макса Ашманна и в парке Теодора Кроне. В перспективе здесь должны появиться освещение, дорожки, стоянка, оборудованы места для отдыха. К сентябрю, к формированию бюджета на следующий год, мы должны прийти с пониманием - работы какого характера здесь должны выполняться, какое на это нужно предусмотреть финансирование.