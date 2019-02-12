Семейные «разборки»: cестры Подскальные сыграли друг против друга в Калининграде

Интриги в этом матче никто не ждал. Саратовская команда в этом сезоне столкнулась с множеством проблем. Чего стоит только история с отсутствием Сладжаны Эрич - опытной центральной блокирующей из Сербии, которую подписал “Протон” в минувшем декабре, чтобы легионерша помогла команде выбраться со дна турнирной таблицы. Последний матч Сладжана провела против “Ленинградки” 20 января. По данным “КП-Саратов”, клуб не отследил сроки годности документов спортсменки и при перелете в Челябинск на игру ее задержали при проверке документов в аэропорту Шереметьево. Продержали три дня, после чего депортировали из страны за нарушение миграционного законодательства.

Кроме того, главный тренер команды «Протона» Юрий Маричев решил покинуть клуб практически на экваторе сезона. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. И уже через несколько дней стало известно, что бывший тренер сборной России возглавил “Енисей”.

Снова по разные стороны сетки в этом матче встретились сестры Подскальные. Младшая Алина вышла на площадку в составе «Протона», старшая Юлия - за «Локомотив». Несмотря на разные эмоции от результата, после матча обе девушки улыбались и общались с прессой и болельщиками как будто не было этого тяжелого для гостей матча.

У “Локомотива” в этом противостоянии была простая задача - взять все три сета, не оступившись, и вывести на площадку резервистов, дать им больше игровой практики.

Эпизод игры в Калининграде.Фото: Роман Китайцев

По сообщениям из тренерского штаба калининградской команды приболела Ана Клегер, которую заменила Елена Литовченко. На позиции блокирующей в стартовом составе вышла Валерия Зайцева вместо Юлии Подскальной.

Гости смогли на старте матча набрать два очка и вырваться вперед, но Воронкова, Зайцева и Орлова отлично отработали на блоке и в атаке, счет на табло изменился в сторону “Локо”. Тренерский штаб провел замены: на площадку вышли связующая Дарья Рысева и догровщица Валерия Шевчук. Так и закончили партию - 25:19.

Второй сет начался абсолютно также, как и первый, но продолжился полной деморализацией гостей. С подачи Юлии Кутюковой счет к середине партии превратился в разгромный - 15:2. Было ощущение что Юлия не покинет зону подачи до конца партии. Но саратовская команда неожиданно проснулась и волейболистки стремительно начали набирать очки, но уже было поздно - 25:19.

Третья партия довершила разгром “Протона”. Попытки переломить ход встречи заменами и тайм-аутами от исполняющего обязанности главного тренера саратовской команды Сергей Еримишина не давали никакого результата. В результате 25:8 в партии и 3:0 в матче. Матч продлился чуть больше часа.

Благодаря победе калининградский «Локомотив» сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице. Следующий матч девушки снова проведут на своей площадке - в субботу, 16 февраля, к нам приедет «Сахалин».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОНКОВ, главный тренер ВК «Локомотив»:

- Наше задачей было на протяжении всей игры сохранить полную концентрацию. И это, по большому счету, удалось. Потому у нас появилась возможность дать поиграть волейболисткам, которые не так часто выходят на площадку. Кто-то сыграл побольше, кто-то поменьше… Но символично, что в Международный день волейбола на площадку вышли все, кто был заявлен. И девушки получили удовольствие от игры. Как и болельщики, которые нас, как обычно, блестяще поддерживали. Всех поздравляю с праздником – Днем волейбола!

Сергей ЕРМИШИН, исполняющий обязанности главного тренера ВК «Протон»:

- Конечно, «Локомотив» выше классом, чем мы. Что и доказал, спокойно выиграв встречу. Наша же команда ослаблена отсутствием Сладжаны Эрич, уходом Юрия Маричева. Как у Эрич возникла проблема документами, я даже не знаю, как объяснить. И в клубе момент упустили, и сама она недосмотрела. Обидно, что команда оказалась в такой непростой ситуации. Да, идет перестройка клуба, руководство хочет исправить положение. Будем работать. Задача – сохранить место в Суперлиге. Как это сделать? Только тренироваться – других вариантов нет.