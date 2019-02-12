Антон Алиханов: В Калининграде очень интеллигентные водители

Губернатор Калининградской области стал гостем программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда". В течение часа глава региона отвечал на вопросы ведущего программы Антона Челышева и президента экспертного центра «Движение без опасности» Натальи Агре.

А начался разговор с самого важного - с проблемы безопасности на дорогах.

Смертность на дорогах снижается

- Как обстоит дело с безопасностью на дорогах Калининградской области?

- 2016 год был для нас трагический - на дорогах области погибли 167 человек, - ответил Антон Алиханов. - В 2017 году, когда наш регион попал в программу "Безопасные и качественные дороги" (БКД), погибших было меньше - 127 человек. А по итогам 2018 - чуть больше 100. Как видно, есть положительная динамика, но надо понимать, что надо больше заниматься пропагандой безопасности движения. Мы ведем такую работу, но надо делать ее более агрессивной в хорошем смысле слова.

- Что внесло наибольшую лепту в увеличение безопасности? Какой функционал?

- У нас появилось новое словосочетание - место концентрации ДТП. Программа "БКД" - это очень серьезная поддержка, но у нас были участки , которые мы делали за свой счет, то есть без участия федерального бюджета. Достаточно дорогие участки. На одном таком участке у нас гибли по 10 человек в год. Это - место сочленения федеральной, региональной и муниципальной трасс, плохо освещенный участок дороги. Мы приняли решение, что забираем его себе, то есть в региональную собственность, вложили более 100 млн рублей и теперь ноль смертей на этом участке. Эти дорогостоящие мероприятия, но любая жизнь этого стоит.

Губернатор высказался за сохранение придорожных аллей, некоторые должны стать памятниками природы.Фото: Иван МАРКОВ

О прусских и русских аллеях

- Если говорить о дорогах, то какова историко-географическая специфика Калининградской области?

- Калининградская область - это регион-трофей. У нас самая высокая концентрация дорог с твердым покрытием. Только федеральных трасс - примерно 256 километров. Специфика простая. У дорог довоенной постройки своя ширина, они были рассчитаны на определенный поток и на определенные виды транспорта. У нас есть прусские аллеи, то есть дороги, засаженные деревьями, которые иногда называют "последними солдатами вермахта". Эти деревья зачастую не оставляют шанса вылететь в кювет - автомобиль влетает в дерево. Дороги очень узкие. Мне, как водителю, все это поначалу было очень удивительно.

- Сейчас есть технологические решения таких проблем, - присоединилась к разговору Наталья Арбе. - Европейские коллеги выходят с интересными технологиями. Небольшие столбики со светоотражающими элементами сверху. Такие технологии имеет смысл рассматривать. Это по-настоящему умные решения.

- Если эти деревья такие смертоносные, может быть, их спилить и всё? - не выдержал ведущий программы Антон Челышев. - Как считаете?

- Вы когда-нибудь в Калининградской области бывали? - вопросом на вопрос ответил Антон Алиханов.

- Нет.

- Во-первых, это очень красиво, - сказал губернатор. - Во-вторых, это имеет свое функциональное значение: деревья держат дорогу, дренируют почву и летом густые кроны защищают асфальт от воздействия солнечных лучей. Дорога не плывет. Конечно, есть участки, которые мы не можем сохранить, приходится их вырубать, но у нас политика - вдоль реконструированных дорог мы сажаем новые аллеи, уже русские, а не прусские. А некоторые старые аллеи мы делаем памятниками природы, потому что это красота, с которой мы не готовы расставаться.

- Просто когда слышу "последние солдаты вермахта", хочется положить их сразу, - снова не выдержал Антон Челышев.

- Есть нюансы. Их можно сохранить, повысив уровень безопасности, - ответил губернатор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/691235" frameborder="0"></iframe> Как в Калининграде решают проблему «последних солдат Вермахта» - прусских дорог построенных еще в 19 веке.Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда». Ведущие - Наталья Агре и Антон Челышев.

О подрядчиках

- Как вы в Калининградской области боретесь с некачественными подрядчиками, занятыми на строительстве и ремонте дорог?

- Калининградская область имеет особенности. Тяжело представить, что компании из центральной России или Сибири придут к нам реализовывать проекты - не просто как держатель контракта, но и как подрядчик. Чтобы эффективно осуществлять работы, нужно быть, находиться на территории, обладать техникой и так далее. У нас же границы вокруг. У нас есть хороший подрядчик - питерская компания "ВАД", которая строит, как правило, крупные трассы, есть более мелкие региональные компании. Хочу сказать, что согласно последним социологическим опросам, в вопросах, касающихся качества дорог, наблюдается рост положительных оценок.

- Говорят, что в России плохие дороги, - заметила Наталья Агре. - Но сейчас, объехав большую часть страны, я могу сказать, что нам есть чем гордиться. Есть великолепные трассы. В общем-то есть места, где намного лучше, чем в Европе, на которую постоянно кивают. Мы сейчас многие вещи делаем намного лучше. Кстати, а европейский подрядчик может прийти в Калининградскую область строить дороги?

- Все в рамках закона, - сказал Антон Алиханов. - Мы в этом плане не отличаемся от других регионов. Есть примеры, когда в дорожное строительство приходили европейские, очень удачные примеры. Но сейчас большого интереса не наблюдается. Но у нас есть региональные подрядчики, и специально заниматься приглашением компаний из Европы мы не будем.

Про безопасные и качественные дороги

- Программа "Безопасные и качественные дороги" стала национальным проектом. У вас какие планы на БКД?

- Во-первых, спасибо Минтрансу России и всем за то что нам позволили участвовать в приоритетном проекте. В преддверии чемпионата нам эта программа сильно помогла. В самом городе. Спасибо за это. Дело в том, что город Калининград по определенным критериям не проходил. Мы занимались только агломерацией. Сейчас территория расширена до всего региона и мы фокус смещаем на восток области, на региональные трассы.

Во-вторых, большое количество предложений было учтено и в национальном проекте. Очень важно, что мы включили в программу тротуары: согласитесь, странно когда мы ремонтируем дорогу, а тротуар остается в колдобинах. Произошло расширение функционала по пешеходным переходам, светофорным комплексам. В целом мы очень позитивно смотрим на проект и, конечно, радует, что объем финансирования существенно вырос. Если раньше мы получали около 625 миллионов, то сейчас больше 2 миллиардов. Когда мы распределяли в этом году объекты, сердце радовалось.

Губернатор рассказал о реализации программы "Безопасные и качественные дороги".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

О манере вести себя на дороге

- Как вы оцениваете культуру калининградских водителей?

- В Калининградской области гораздо более спокойная манера вождения, чем, например, в Москве. Очень интеллигентное, интеллектуальное вождение.

- Пешеходов пропускаете?

- Конечно, для многих, кто приезжает в регион, это приятное удивление. Но, разумеется, хватает везде чудаков, которые некрасиво и плохо себя ведут. Но проект "Безопасные и качественные дороги" и активность ГИБДД, а также фото- и видеофиксация дисциплинируют водителей.

- Говоря о чудаках на букву "м", которые все-таки встречаются на дорогах, как лично вы посоветовали бы с ними бороться?

- Показательных акций по злостным нарушителям мы не проводим. Мне кажется, лучше всего таких людей воспитывают экономические "демотиваторы" (то есть штрафы - Ред.). В прошлом году было установлено 34 комплекса (фото- и видеофиксаций - Ред.). Если говорить о грузоперевозчиках, то в регионе работает уже один комплекс весогабаритного контроля, девять заработают скоро. Все это делается и для безопасности, и для того, чтобы избежать "убитых" дорог.

- Хочу привести параллель между Калининградской областью и Крымом, - сказал Антон Челышев. - В Крыму почти построили федеральную трассу "Таврида". Хорошая дорога привела к тому, что в Крым приезжает много туристов на автомобилях. А туристическая инфраструктура не справляется. А в Калининградской области успевают за хорошими дорогами?

- У Крыма есть мост, к нам мост не построить, - ответил губернатор. - Чтобы к нам попасть, нужно визу иметь. Туристический поток и у нас растет - на 15-17 процентов в год. Любая новая дорога - это новые возможности. Без нее не было бы турпотока. Мы сразу видим оживление экономики. Это не только вопрос государства, но и бизнеса, видя растущий поток, бизнес видит деньги. Нужно плотнее работать с бизнесом и просить его о новых проектах, чтобы капитализировать выгоды от строительства дороги.

- Соседи Калининградской области вносят дисбаланс в дорожное движение?

- Не могу жаловаться на наших соседей. К нам ни въехать, ни уехать без встречи с пограничником, это дисциплинирует. Нужно вести себя соответствующим образом.