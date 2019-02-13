Дело Юрия Меля: приговор российскому танкисту в Литве перевернет представления о праве

Власти Литвы перенесли на конец марта оглашение приговора полковнику запаса российской армии, калининградцу Юрию Мелю. Объявление приговора переносится уже не в первый раз. Сперва приговор Мелю собирались зачитывать в ноябре прошлого года. Потом – в феврале нынешнего.

Итоговое решение затягивается и затягивается. В результате Юрий Мель сидит в тюрьме уже пять лет. По нормам Литвы и Евросоюза человек не может находиться в заключении больше трех лет без приговора. И это не самое большое глумление над юриспруденцией в деле узника из Калининграда. Процесс над Мелем тянется так долго, потому что по нормам международного права его невозможно признать виновным, а по нормам литовской политики – невиновным.

Юрий Мель проходит обвиняемым по «делу 13 января» - столкновениям у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года, когда Михаил Горбачев попытался силой восстановить в Литве советскую власть и приказал армии взять под контроль стратегические объекты литовской столицы. В Вильнюс были введены танки. При попытке захватить телецентр погибли 14 человек.

Кто виновен в кровопролитии у Вильнюсской телебашни – тема отдельного разговора. В 2010 году Литва ввела уголовную ответственность за «отрицание преступлений оккупационных режимов». Попытка усомниться в том, что защитников телецентра убили советские военные, чревата в соседней стране несколькими годами тюрьмы.

Тогда же было реанимировано «дело 13 января». Обвиняемыми по нему проходят 65 человек, включая политическое и военное руководство СССР. Однако поймать и реально посадить на скамью подсудимых удалось только двух «стрелочников». Это офицеры запаса Геннадий Иванов и Юрий Мель. Последний был арестован в марте 2014 года, когда ездил из Калининграда в Литву за лекарствами – у мужчины сахарный диабет.

В 2014 году 23-летний лейтенант Юрий Мель находился в одном из танков, посланных к телецентру. По приказу командования он произвел три холостых выстрела из танка, чтобы разогнать толпу у телебашни. Литовская прокуратура не утверждает, что было что-то еще, и лейтенант Мель своими действиями повлек гибель и ранение хотя бы одного человека. Тем не менее, эти действия проходят по статье «военные преступления и преступления против человечности», и литовские прокуроры требуют для Меля 16 лет лишения свободы.

Это не самый большой абсурд, связанный с этим делом. Меля судят за события января 1991 года, которые происходили в Советском Союзе (независимость Литвы мир начал признавать только с сентября того же года), по Уголовному кодексу Литвы 2000 года с принятыми специально под «дело 13 января» поправками 2010 года. Если его осудят, то будет нарушен фундаментальный принцип права: закон не имеет обратной силы.

Следственный комитет России в прошлом году возбудил уголовные дела против 26 литовских судей и прокуроров, которые ведут дело Юрия Меля. Они проходят по статье «привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного». Литовским госслужащим из-за этого дела рекомендовано не ездить в Россию.

И это не сам скандал, а его первые отдаленные раскаты. Осуждение гражданина РФ вопреки Всеобщей декларации прав человека и другим краеугольным международно-правовым документам может стать детонатором нового большого конфликта России и Запада.

Подробнее история Юрия Меля будет обсуждаться в дискуссионном клубе портала RuBaltic.ru 14 февраля в БФУ им. Канта. В дискуссии примут участие реальные участники событий 13 января 1991 года в Вильнюсе. Ул. Александра Невского, 14, зал заседаний Ученого совета. Начало – 17.00.