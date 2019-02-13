Официальный сервис или «гараж»: где в Калининграде выгоднее ремонтировать автомобиль

Каждый водитель замирает, отправляя свою "ласточку" на станцию техобслуживания. Какую цену выкатят? Не разведут ли на лишний ремонт? И качественно ли все сделают в конце концов? В программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» решили выяснить это у водителей и сотрудников техцентров.

«Поставили старую запчасть»

Калининградец Владимир рассказал нам, что водит свой «Фольксваген» на плановый ремонт только в соседнюю Польшу, в автотехцентр под Гданьском. Утверждает, что в Калининграде ему как-то установили на машину старую запчасть вместо купленной им же новой. А знакомому ремонтировали двигатель полгода.

- Там, в Польше, больше ответственности, чем у нас. А по цене дешевле. Если не успевают в срок — предоставляют машину. Я там калининградцев встречаю регулярно, - говорит Владимир.

Калининградский водитель Александр «попал» сразу дважды: в одном нашем сервисе ему так отремонтировали подвеску, что еле доехал - не докрутили гайки. А после замены приводного ремня в другом центре оборвали патрубок радиатора и спровоцировали течь антифриза.

Со специалистом не повезти может каждому. А вот правда ли, что в калининградских сервисах могут обмануть, навязав ненужную деталь или услугу?

- Все калининградские автосервисы ведут борьбу за клиента, так как в области очень высокая конкуренция, - утверждает сотрудник СТО Николай.

- Много поломок находят у тех водителей, которые невнимательно относятся к своему автомобилю, - уточняет руководитель техцентра Владимир Скрябин. - Допустим, произошла поломка, а чинить времени нет, денег нет; забыл и свыкся. И так несколько раз. В техцентр приезжают с последней проблемой… В процессе выявляется еще много неисправностей. Чтобы избежать обмана, старайтесь воочию убеждаться в наличии неисправностей или просить фото, видео.

Кстати, если машина застряла в сервисе надолго, это еще не значит, что там не умеют работать или не вовремя заказывают детали.

- Бывает, что выявили поломку, звоним клиенту и говорим, что надо сделать. Если он долго не принимает решение (два, три часа), то машина снимается с подъемника, ставится в отстойник, начинается другой ремонт. Автосервис простаивать не будет, - говорит Владимир.

10-12 тысяч в год

Считается, что самый дорогой вариант обслуживания машины — в сервисе официального дилера.

- В среднем обслуживание автомобиля стоит 10-12 тысяч в год, - утверждает руководитель одного из официальных сервисов Дмитрий Мальцев. Я думаю, что 800-900 рублей в месяц каждый может себе позволить, получая при этом качественную работу. Правда, у нас на выбор - только оригинальные запчасти, срок ожидания - 4-14 дней.

- Клиент сам выбирает, что ему больше нравится — стильное помещение или мастер, - парирует сотрудник неофициального «гаража» Сергей. - Если бы я делал плохо, у меня не было бы тысячи клиентов. А дешевле потому, что не беру лишних денег. Недавно ко мне приехал клиент на машине за семь миллионов. Я его послал к дилеру, а он отказался — официалам не доверяет!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Задержан пассажирский автобус с неисправными тормозами

Виктор СЕРГЕЕВ

В Калининграде прошел очередной рейд по проверке пассажирских автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ходе проверки инспектор ГИБДД выявили автобус с неисправными тормозами, который перевозил пассажиров в удаленные города области

- В отношении нарушителя был составлен материал по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, - сообщили в полиции.

В январе инспекторы ГИБДД выявили 54 нарушения, допущенных водителями пассажирских автобусов. Из них 21 — за управление транспортными средствами при наличии технических неисправностей, при которых их эксплуатация запрещается.

Полностью программу «Говорит Калининград» о ремонте машин слушайте ЗДЕСЬ.