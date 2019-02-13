Медицинский полис больше не нужен? Как записаться к врачу в Калининграде с 1 февраля 2019 года

С 1 февраля запись к врачу в Калининграде через интернет осуществляется через учетную запись единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), и номер медицинского полиса не понадобится. Но при этом власти напоминают: при обращении в поликлинику или больницу полис при себе иметь обязательно!

Что такое ЕСИА, и как в ней оказаться?

Единая система идентификации и аутентификации обеспечивает санкционированный доступ простых граждан и должностных лиц органов к информации, содержащейся в различных информационных системах. ЕСИА еще называют «электронным паспортом» российского гражданина.

Для получения учетной записи ЕСИА необходимо удостоверить свою личность с помощью паспортных данных, СНИЛС, ИНН. Завести свой электронный паспорт, можно обратившись в МФЦ Калининграда, а также – регистрируясь на портале «Госуслуги» (там пошагово расписано, как это сделать).

Почему без полиса?

По закону, переход на единую систему электронной записи без использования полиса ОМС – обязательное условие для органов власти и медицинских организаций. И этот переход произошел в первую очередь для расширения электронных сервисов.

Процедуре перехода предшествовала серьезная организационная и техническая работа, проводимая, в частности, медицинскими организациями с ноября 2017 года.

- Осуществлялось разделение функций самостоятельной записи пациентов на прием к врачу через интернет и инфокиоски, - поясняют специфику перехода в минздраве. - Взаимодействие с многофункциональными центрами по организации выдачи учетных записей ЕПГУ; вносились данные о родственниках в электронную карту ребенка до 14 лет в медицинской информационной системе «БАРС.Здравоохранение» для его записи к доктору через учетную запись родителя (опекуна).

- Любой переход на новые технологии или способы информационного взаимодействия на начальном этапе может быть сопряжен с определенными сложностями, – отметил директор Калининградского областного медицинским информационно-аналитическим центроммногофункционального центра Вадим Рыскаль. – Тем не менее, переходный период был достаточным - почти полтора года, и сегодня регион к этому готов. Многие наши граждане уже на протяжении нескольких лет пользуются учетной записью на портале госуслуг для получения паспорта, оформления водительского удостоверения и других целей, кто-то оформил запись через многофункциональные центры в процессе переходного периода. Поэтому надеемся, что никаких трудностей у наших жителей с электронной записью на прием к врачу в новых условиях возникнуть не должно.

Когда полис должен быть с тобой?

Очень часто сегодня спрашивают, мол, неужели функция медицинского полиса лишь в том, что создать учетную запись на госуслугах, неужели в медучреждениях его больше не будут требовать? В региональном минздраве пояснили, что вопросы предоставления полиса ОМС и порядка записи на прием к врачу находятся в разных плоскостях. Полис ОМС в медучреждениях требовать будут всегда, так как он в соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании» является для медицинской организации основанием для оказания бесплатной медицинской помощи.

Какие способы записи к врачу сегодня работают?

- Через портал «Госуслуги» (номер полиса не нужен)

- через www.medreg.gov39.ru (номер полиса не нужен)

- через инфокиоски в поликлиниках. При этом терминалы планируется оснастить считывателями штрих-кода полиса ОМС. В последующем для терминалов планируется вообще отказаться от ручного ввода данных, а только использовать функцию сканирования штрих-кода. Такая технология уже опробована в Центральной городской клинической больнице на улице Летней в Калининграде (медполис нужен);

- при личном обращении в регистратуру (медполис нужен);

- для пациентов, состоящих на диспансерном учете у врача, - по телефону (медполис нужен!).

ВАЖНО!

Все способы записи - равнозначные, количество свободных талонов на прием к врачу одинаковое.

Как записывать ребенка?

Ребенок, достигший 14 лет, может обратиться в МФЦ за получением личной учетной записи и в дальнейшем записываться самостоятельно. Сотрудники МФЦ также окажут помощь ребенку, достигшему 14 летнего возраста по оформлению СНИЛС, который требуется для учетной записи на портале госуслуг. СНИЛС при рождении ребенка начал выдаваться 5-6 лет назад, поэтому многие дети его не имеют.

Родители (опекуны) также могут сохранить возможность записи ребенка 14 лет и старше к врачу через свой аккаунт на госуслугах. Это можно проверить в любое время. Если возможность отсутствует, то родителям (опекунам) рекомендуется обратиться в регистратуру детской поликлиники, чтобы в электронной карте ребенка проставили признак представителя в регистратуре. Как это делается, знают во всех медицинских организациях.

Если у родителей и опекунов уже имеется учетная запись на портале госуслуг и ребенок младше 14 лет, то обращаться в МФЦ за учетной записью не надо. Записывайте его с родительского аккаунта.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Запись к врачу» - самая популярная услуга

- Запись на прием к врачу является самой популярной и одной из самых востребованных жителями Калининградской области среди всех государственных услуг. Так, за 2018 год ею воспользовались более 5,3 миллиона раз.

- Структура записи к врачу такая: в порядке живой очереди через регистратуру – 42 процента, по телефону – 3,1 процента, через Интернет и инфокиоски - 9,2 процента,

врачом на повторный прием по случаю заболевания или для оказания неотложной медицинской помощи – 45,7 процента.

- Ориентировочно 50 процентов талонов первичного приема врачей поликлиник размещается в электронном виде.

- Количество пациентов, на которых заведены электронные медицинские карты на 1 февраля 2019 года – 973 337 человек (97,1 процента численности населения).

- Количество добровольных информирований пациентов об объемах и стоимости оказанной медицинской помощи в период за января 2019 года - 389 082 раза, в том числе через «Личный кабинет» на портале «Госуслуги» - 311 765 раз (80,1 процента).

КСТАТИ

Уровень сахара в крови проверят бесплатно

В четверг, 14 февраля, жителей Калининграда и области приглашают проверить уровень сахара в крови. Экспресс-исследование организовано региональным министерством здравоохранения при поддержке общественных пациентских организаций.

Все желающие могут бесплатно сдать кровь на анализ в мобильном центре здоровья Калининградского областного центра медицинской профилактики и реабилитации.

Место проведения акции: площадь Победы, четная сторона тротуара улицы Профессора Баранова. Время – с 10 до 13 часов.

Для наибольшей достоверности исследования специалисты советуют делать его натощак. Если в день проведения анализа крови вы позавтракали, скажите об этом специалисту перед забором крови.

ПОСЧИТАЛИ…

В 2018 году в Калининграде гриппом болели меньше

Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги, как и чем мы болели в 2018 году. Зарегистрировано 209 526 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. В структуре заболеваемости грипп и ОРВИ составили 87,2%. Без учета ОРВИ и гриппа зарегистрировано 26846 случаев инфекционных заболеваний, что ниже уровня 2017 года на 2,8%.

Стали чаще болеть:

- острыми кишечными инфекциями (рост на 21%)

- энтеровирусной инфекцией (+2,36 раза). Всего зарегистрировано 946 случаев, 112 из которых протекали в форме серозного менингита

- внебольничными пневмониями (рост на 22%).

Стали меньше болеть:

- вирусным гепатитом А (снижение на 73%),

- острым вирусным гепатитом С (снидение в 2,32 раза),

- ветряной оспой (на 26%),

- клещевым энцефалитом (в 2,31 раза),

- болезнью Лайма (на 96,0%),

- педикулезом (на 17,0%),- ВИЧ-инфекцией (на 30,0%),

- гриппом (на 25,0%),

- чесоткой (на 50,0%).

Единичные, но тревожные данные

- В феврале 2018года лабораторно подтверждено 2 случая кори у непривитых против этой инфекции детей.

- Выявлены единичные случаи заболевания дизентерией Зонне (9 случаев.), дизентерией Флекснера (9 случаев.), острым вирусным гепатитом В (2сл.), острым вирусным гепатитом Е (2сл.), менингококковой инфекцией (4 сл.), лихорадка Денге (1 сл.), клещевой энцефалит (7 сл.), лептоспирозом (2сл.) и др.

Не зарегистрированы случаи заболевания:

- дифтерией,

- столбняком,

- полиомиелитом,

- краснухой.