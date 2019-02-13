«Народ, который не знает свою историю, обречен на вымирание»

Калининградская область - уникальный регион. Нет больше в России места с таким насыщенным военно-историческим бэкграундом. Судите сами: на территории Восточной Пруссии разворачивались боевые действия крупнейших войн XX века - Первой и Второй мировой, кроме того, ранее здесь проходили значимые битвы других масштабных конфликтов - Семилетней войны и Наполеоновских войн. И было бы странно просто вычеркнуть все это из истории, не вспоминать и не использовать. Конечно, задумались о развитии военно-исторического туризма уже достаточно давно: например, в регионе прошло несколько масштабных реконструкторских фестивалей (достаточно вспомнить мероприятия 2007 года под Правдинском и 2013 и 2014 годов под Гусевом), - но пока этот продукт не для широкого использования.

«Нишевый продукт»

На прошлой неделе в Калининграде отметили очередную годовщину сражения при Прейсиш-Эйлау - одного из самых драматичных и кровопролитных в череде Наполеоновских войн. 8 февраля 1807 года в окрестностях нынешнего Багратионовска гренадеры Бонапарта скрестили штыки с русскими солдатами армии Леонтия Беннигсена, которым помогали пруссаки генерала Лестока. Напряженная многочасовая схватка не принесла победы ни одной из сторон, хотя и Наполеон, и Беннигсен победу приписали себе. При этом потери и французов, и русских были кошмарными - более 46 тысяч убитых и раненых.

Еще недавно в память о героях Прейсиш-Эйлау устраивали военно-исторические реконструкции, сейчас все значительно скромнее. В этом году дело ограничилось возложением цветов к памятному знаку и круглым столом в областном историко-художественном музее. В мероприятии приняли участие министр по культуре и туризму Андрей Ермак, военный атташе посольства Франции в России Пьер-Мари Лежьен, доцент Санкт-Петербургского университета, специалист по Наполеоновским войнам Олег Соколов, предприниматель Андрей Горохов и другие. Олег Соколов представил яркий рассказ о событиях февраля 1807 года под Прейсиш-Эйлау, Андрей Горохов рассказал, как финансируются памятные мероприятия и работы по восстановлению исторических объектов в Багратиновске (планируется воссоздать древнюю кирху). Андрей Ермак в свою очередь высказал отношение к военно-историческому туризму в целом. По мнению министра, это направление в Калининграде нужно развивать, это может стать одной из "фишек" региона. Что касается сегодняшнего положения вещей, то оно далеко от совершенства.

- Сейчас эти возможности (военно-исторического туризма - Ред.) не очень хорошо используются, - признался Андрей Ермак. - Я знаю, что в отдельных экскурсиях присутствуют элементы с посещением исторических мест. Но это экскурсии, связанные с нишевым продуктом. Например, люди, которые ни первый и ни второй раз в Калининградской области, просят показать им что-то кроме янтаря, моря и кирх. И есть несколько объектов, связанных с военными событиями. Но, подчеркну, что это не используется как масс-маркет. По этим маршрутам ездит далеко не тысячи туристов.

Мемориал, посвященный победе русских войск под Гросс-Егерсдорфом. Поселок Междуречье.Фото: Википедия

Расчет на туристов из Европы

Как этот рынок сделать более популярным и востребованным? По мнению Андрея Ермака, нужно обратить взор на запад.

- Туроператорам нужно предоставить готовый векторный продукт, тем более, что у нас в регионе есть наполнение и есть специалисты - гиды-экскурсоводы, - сказал министр. - Кроме того, необходимо популяризировать исторические маршруты, связанные, например, с пребыванием в Восточной Пруссии Петра Первого или Наполеона, на целевых рынках. И это в первую очередь европейский рынок. Эти темы для них известны и близки, и здесь (для европейских туристов) есть очень хорошая комбинация продуктов: с одной стороны возможность посетить Россию, с другой - посетить маршрут, тематика которого им хорошо известна. Это может представлять большой интерес.

Почему не проводятся реконструкции

Министра спросили о том, почему уже несколько лет не было исторических реконструкций сражения при Прейсиш-Эйлау, равно как и других крупных битв прошлых веков.

- Действительно, реконструкций давно не было, - согласился Андрей Ермак.- Но реконструкция сражения при Прейсиш-Эйлау - это очень дорогостоящее мероприятие. Униформа по Наполеонике, оружие, даже макеты оружия стоят достаточно больших денег, поэтому нужны серьезные инвестиции. А реконструкторская деятельность - это же подвижничество, хобби. Не у всех есть возможность этим заниматься. Однако есть хороший пример того, как можно решить эту проблему. Когда в 2017 году в Советске отмечали годовщину Тильзитского мира, в рамках европейского проекта была осуществлена закупка костюмов того времени. Если бы муниципалитет Багратионовска или реконструкторские организации поучаствовали в проектах Литва- Калининградская область или Польша - Калининградская область, или попытались получить грант в фонде Потанина, тогда появилась бы возможность сделать так, чтобы и реконструкция при Прейсиш-Эйлау была не куцей. Чтобы не по три человека участвовали с каждой стороны.

Кстати, в этом году одна масштабная военно-историческая реконструкция все-таки состоится. Речь идет о фестивале "Гумбинненское сражение", который в течение нескольких лет проводился в окрестностях Гусева, но в прошлом году не состоялся. Сейчас, по словам Ермака, региональное правительство ведет переговоры с Русским военно-историческим обществом.

- До конца у нас позиция пока не определилась, ведем переговоры, - сказал министр. - В этом году у нас юбилейная дата - 75 лет начала Восточно-Прусской операции 1944 года. Поэтому мы сейчас рассматриваем вариант, когда в рамках Гумбинненского сражения пройдет реконструкция событий не Первой мировой войны, а Великой Отечественной. Планируем немножко поменять формат.

Реконструкция Гумбинненского сражения в Гусевском районе.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нужна общая концепция

В дискуссиях в историко-художественном музее принял участие режиссер, главный редактор телеканала "История" Алексей Денисов. Сейчас он снимает в Калининградской области фильм, посвященный сражениям, произошедшим на территории нашего региона. И Денисов подтвердил тезис о том, что за военно-историческим туризмом будущее.

- По количеству событий для Европы и России Калининградская область уникальна, - считает Алексей Денисов. - Здесь и Семилетняя война, и войны Наполеона, и события прошлого века... Было всего четыре медали за взятие городов во время Второй мировой войны, в их числе - медаль "За взятие Кёнигсберга". Это о многом говорит. Поражен, что в Калининградской области все это еще не объединено в единую концепцию. Мы спрашиваем молодежь, что такое Гросс-Егерсдорф? Они не знают. А я напомню, что тот народ, который не знает свою историю, обречен на вымирание. Необходимо восстановление исторической памяти об этих событиях. За этим будущее.

СПРАВКА «КП»

Крупнейшие битвы, которые произошли на территории Калининградской области

1370 год: битва при Рудау. Поселок Муромское

В феврале 1370 года примерно в 30 километрах севернее замка Кёнигсберг произошла ожесточенная битва между войсками Тевтонского ордена и Великого княжества Литовского. Литовские войска перешли по льду Куршский залив и возле замка Рудау (сегодняшний поселок Мельниково) соединились с пришедшей по суше другой армией. В дальнейшем литовские князья планировали атаковать Кенигсберг. Однако в ордене было известно о готовящемся нападении, поэтому против литовцев было направлено войско. В ходе битвы литовское войско потерпело поражение.

1757 год: битва при Гросс-Егерсдорфе. Поселок Междуречье

На территории Восточной Пруссии проходили боевые действия во время Семилетней войны. Возле деревушки Гросс-Егерсдорф (окрестности нынешнего поселка Междуречье Черняховского района) столкнулись армии русского фельдмаршала Степана Апраксина и прусские полки фельдмаршала Левальда. В ожесточенном сражении русские взяли верх. Тогда Европа чуть ли не впервые узнала силу русского оружия. Правда, фельдмаршал Апраксин не смог воспользоваться результатами победы и отступил.

1807 год: битва при Прейсиш-Эйлау. Багратионовск.

В начале февраля 1807 года возле Прейсиш-Эйлау (сегодняшний город Багратионовск на границе с Польшей) сошлись армии Наполеона и русские полки под командованием Беннигсена, усиленные 10-тысячным корпусом пруссаков. Битва была крайне ожесточенной и кровопролитной, длилась много часов и не принесла победы ни одной из сторон. Это позволило и нашим, и французам говорить о победе при Прейсиш-Эйлау.

1807 год: битва при Фридланде. Правдинск

Это сражение произошло в том же году, что и битва при Прейсиш-Эйлау - 1807-м. И участники были те же: французы с одной стороны, русские с пруссаками - с другой. Только битва при Фридланде случилась не зимой, а в начале лета. Наполеону удалось одержать победу, после чего был заключен выгодный для французов Тильзитский мир.

1914 год: сражение при Гумбиннене. Гусев

На территории нашей области случались и такие битвы, который в значительной степени меняли ход истории. К таким относится Гумбинненское сражение, которое произошло в самом начале Первой мировой войны, в августе 1914 года на территории нынешних Краснознаменского, Гусевского, Нестеровского и Озерского районов. Русская армия тогда нанесла чувствительное поражение немцам, заставив тех в срочном порядке перебрасывать войска с западного фронта. И это в конечном итоге, уверены историки, спасло Францию от неминуемого разгрома, а затем и предопределило печальную участь Германии.

1945 год: Восточно-Прусская наступательная операция

Зимой и весной 1945 года войска 2-го и 3-го Белорусских и частей 1-го Прибалтийского фронтов при содействии Балтийского флота прорвали мощную оборону немецкой группы армий «Центр» (с 26 января – группа армий «Север»). После этого вышли к Балтийскому морю и ликвидировали основные силы противника, заняв Восточную Пруссию и освободив северную часть Польши. 9 апреля был взят Кёнигсберг, 26 апреля - порт Пиллау. Потеря крупных сил и значимой в военно-экономическом отношении области ускорила поражение Германии.