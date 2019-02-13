Главное - не смеяться: психолог компетентно объяснила, как правильно говорить про секс

Накануне Дня влюбленных в эфире радио "Комсомольская правда" мы решили поговорить с психологом про такую важную составляющую отношений, как секс. Калининградский гештальт-терапевт Ирина Бут ответила на несколько наивных, но важных вопросов.

Зачем говорить о сексе?

- Секс живет в мозгу, - говорит Ирина Бут. - Потому говорить о нем - это и обмен информацией, и способ решить проблемы. К сожалению, у нас в обществе эту тему не готовы обсуждать, даже со специалистами. В нашей культуре не принято говорить о сексе из-за наполненности христианскими традициями, стереотипами. Установки часто идут из семьи, из общества. Если родители не принимали свою сексуальность, то ребенку будет трудно развиваться в такой атмосфере.

Как перестать бояться этой темы?

- Надо работать в трёх направлениях: с телом, с убеждениями и с отношениями. Надо восстанавливать телесную чувствительность, работать с интимными мышцами (актуально и для женщин, и для мужчин), менять отношение к своим собственным фантазиям. Попробуйте... переделывать пословицы. Например: «смех без причины — признак обаятельного мужчины»!

Психолог Ирина Бут.Фото: Александр КАТЕРУША

Если в паре один готов говорить о сексе, а второй — не готов. Как завязать эту беседу?

- В первую очередь надо признать свое право на удовольствие, признаться, что вам нравится заниматься сексом. Можно встать перед зеркалом и сказать: «Я — Ирина и я обожаю заниматься сексом!». А потом — больше читать, смотреть кино, изучить название органов.

Если говорить с партнером трудно — начните с комплиментов или комментариев в процессе. Но сначала надо понять себя — что вам нравится, чего бы вам хотелось. Попросите партнера не критиковать и не смеяться.

Кстати, раньше мы считали, что оргазм - мужской, а женский — как случится. Но сейчас ситуация меняется. На последней встрече мне женщины доказывали, что тенденция меняется и женский оргазм — в первую очередь!

Как сохранить сексуальные отношения в паре?

- Договариваться о сексе — это вызывает удивление у молодых людей. А когда отношения переходят в стабильную стадию, особенно с появлением детей, договариваться просто необходимо, иначе секс уходит. Мы же выделяем время на отдых, на обед, на встречу с друзьями! Если на секс не выделять время — он пропадет!

Что убивает секс?

- Необходимость заниматься им, когда не хочется. Терпеть дискомфорт. Имитировать оргазм. Решить, что свой способ оргазма — неправильный. Молчать, заботясь о переживаниях партнера. Пренебрегать гигиеной (особенно для людей постарше это актуально). Копировать порно.

Что делает секс лучше?

- Дать понять партнеру, что вы в восторге от чего-то. Найти свой диапазон реакций. Помнить про уход за собой. Восхищаться партнером. Быть самодостаточным — это очень сексуально.

Что почитать, посмотреть для вдохновения?

- Я рекомендую книги Эмиля Нагоски «Как хочет женщина», Лори Минц «Ключ к женскому оргазму», Эстель Перель «Право на лево». Фильмы - «Женский клуб», «Девушка из Дании», сериал «Sex education».

Главное, помнить, что секс — это не единственная составляющая в паре. Сексуальность — это не только про отношения, это про переживание самого себя. Мне очень нравится определение директора киевского гештальт-института Ирины Дидковской: «Сексуальность — это переживание удовольствия от жизни. А сексапильность — это способность ее проявлять».

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