В марте начнут восстанавливать променады в Светлогорске, Зеленоградске и Пионерском

Восстановление разрушенного зимними штормами променада на побережье Балтийского моря в Светлогорске начнется в марте. Об этом сообщил в интервью РИА "Новости" на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

- Променад порядка 25 метров рухнул, мы уже проектируем, надеюсь, в ближайшее время закончим, и в марте начнем набивание бун, намытие пляжа в аварийном режиме и в итоге восстановление той части променада, которая обрушилась. Плюс у нас заказано обследование другой части старого променада, чтобы посмотреть, в каком состоянии в целом старый променад, чтобы понимать, как его эксплуатировать, - сказал глава региона.

По его словам, в проекте нового променада в Светлогорске, строительство которого близится к завершению, уже были заложены волногасящие камеры, что позволит защитить объект от последствий стихий.

В свою очередь директор предприятия «Балтберегозащита» Роман Трофименко сообщил «Комсомолке» о текущих планах ремонта:

- В Светлогорске заканчиваем проектирование, на будущей неделе выйдем на экспертизу. Надеемся, что в марте приступим к работе. На восстановление объекта по предварительным данным потребуется порядка 350-400 миллионов рублей. В Пионерском разрабатываются сметы на ремонт, готовится техническая и сметная документация. Часть променада на балансе госрезиденции «Янтарь», у нас – участок менее двух километров – это городской променад. Здесь будем заниматься ликвидацией разрушения и весной начнем работать. Сейчас делать это невозможно, так как продолжается штормовой период. Самая уязвимая часть с большими провалами и промоинами находится между променадом резиденции и городской набережной у Соснового бора. Там мощный оползень, надо укреплять склон.

В какие суммы выльются работы по ликвидации стихийных последствий на Пионерском курорте, пока неизвестно, так как нет экспертного заключения. Подрядчик тоже неопределен. В Пионерском намерены провести локальный ремонт конструкций набережной и думают в дальнейшем капитально ремонтировать или вовсе реконструировать объект. Несмотря на то, что набережная была построена и сдана в эксплуатацию в 2012 году, ее состояние крайне плачевное.

- Мы плотно работаем с властями и депутатским корпусом муниципалитета. Общими усилиями сможем решить проблему к началу купального сезона, - отметил Роман Трофименко.

Что касается Зеленоградска, то здесь последствия стихии не столь печальны, как в Светлогорске и Пионерском. Набережную и пирс отремонтируют на средства бюджета городского округа.

Напомним, 2-3 января в Калининградской области прошел экстремальный шторм. Сила северного ветра достигала 25 м/с. Стихия разбила часть «старого» променада в Светлогорске, построенного в 1969 году, разворотила спуски к морю и бетонные опоры. Пришлось даже эвакуировать постояльцев пятизвездочного отеля на берегу. Тяжелые разрушения постигли набережные в Пионерском, здесь также снесены лестничные марши, железобетонные конструкции, завалены металлические ограждения. В порту Пионерского частично пострадала старая причальная стенка порта. Разрушена в двух местах построенная в 2018 году эстакада нового порта.