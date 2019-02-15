Экономим с «Комсомолкой»: как в Калининграде сходить на каток без ущерба для кошелька

Мы запускаем проект «Экономим с «Комсомолкой», в котором расскажем о том, как в Калининграде не тратить лишнее и где сберечь свои деньги.

Погода у нас, конечно, капризная, но снег еще будет, как и морозы. Вот увидите! Наш первый выпуск посвящен зимним развлечениям в Калининграде.

Выходим на лед!

Пожалуй, главное зимнее развлечение в нашем городе - это коньки. Кататься могут и взрослые, и дети. В Калининграде уже смекнули, что погонять по льду желающие всегда находятся, поэтому с каждым годом катков становится все больше.

Еще до Нового года самый большой в городе каток отрыли у Дома Советов. Популярными остаются ледовые арены и в парке «Юность», и в Центральном парке культуры и отдыха.

Если у вас есть коньки, то считайте, вы уже сэкономили. Останется заплатить за сеанс катания. Стоит это в Калининграде от 120 рублей за сеанс в 45 минут. Цены смотрите в нашей табличке.

Остальным же приходится коньки арендовать, оплата почасовая или за сеанс.

Детей до 5 лет, как правило, на лед с родителями пускают бесплатно.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, – хранение одежды. Где-то ячейки бесплатные, где-то надо платить 100 рублей. Тут есть хитрость – положить куртку в короб с ботинками. Ну, или катайтесь в верхней одежде – жарко, зато сэкономите.

Тюбинг

Впрочем, и кроме коньков у нас есть чем заняться. С горами Калиниградской области откровенно не повезло, зато есть приличные холмы. Самое известное место в области – туркомплекс «Малые Бобры» в поселке Ново-Гурьевское Озерского района. Еще несколько лет назад туда ездили покататься на горных лыжах и сноубордах – так сказать, тренировались перед путешествием в Закопане.

Сегодня, увы, подъемники не работают. Но склоны по-прежнему заснеженные, так что кататься можно. Действует прокат оборудования: лыжи – 200 рублей в час, «ватрушки» (тюбинг) – 300 рублей в час, сноуборд – 400 рублей в час.

По выходным работает кафе с чаем и булочками. Прилично поесть вряд ли получится, так что проще взять обед с собой. Заодно и сэкономите!

Ну а если ехать в «Бобры» нет желания (на самом деле это не ближний свет), то приходите в Центральный парк. Там уже который год работает тюбинговая трасса. Подъем санок-ватрушек осуществляется на канатном электроподъемнике, в стоимость билета входят спуск и подъем. Скатиться один раз – 50 рублей, 7 раз – 200 рублей.

Но можно подойти к делу и более экономно. В двух шагах от тюбинговой трассы кататься на «ватрушках» можно бесплатно. Если конечно, вы счастливый обладать таковых. Стоит тюбинговый круг от 1,5 тысяч рублей. Обычная ледянка – в районе 300 рублей. Надуть в гараже камеру от дедушкиного ВАЗа – бесценно. Только обращаем ваше внимание на то, что на "дикой" горке безопасность в ваших руках. Можете вместе с "ватрушкой" улететь в речку, а можете - прямиком в дерево. Берегите себя!

Популярная "саночная" трасса находится в Центральном парке.Фото: Александр Подгорчук

Вставай на лыжи!

Вы много раз видели в Калининграде лыжников? Не удивлюсь, если спросите: «А у нас такие есть?». Да, оказывается, есть люди, которые каждую зиму ждут снег, чтобы встать на лыжи. Об одном таком энтузиасте и расскажем.

Юрию Петрову 61 год, он живет на Сельме и регулярно катается на лыжах.

- Я родился в деревне в Татарстане, школа была за 7 километров. Зимой добирался только на лыжах, которые крепились на валенки. Отец делал лыжи сам, гнул из липы. Палки были простые, бамбуковые у меня уже появились позже, в студенческие годы, - вспоминает Юрий Михайлович.

Наш герой с лыжами не расстается всю жизнь. В военном училище был чемпионом, лучшим в сборной. Добегался аж до кандидата в мастера спорта по лыжам.

- Этой зимой я уже, конечно, катался. А как же!? У меня два любимых места: на Сельме перед спорткомплексом «Янтарный» и в Макс-Ашман парке. Современные лыжи позволяют бегать даже при мокром снеге, при плюсовой температуре. У меня 8 пар лыж, - с гордостью говорит Юрий Петров.

- Юрий Михайлович, а как на лыжах сэкономить? – спрашиваю.

- Ботинки стоят 2-3 тысячи рублей. Еще крепления нужны, палки. Ну и сами лыжи – они до 10 тысяч рублей в цене, - говорит спортсмен. – Я советую «ловить» скидки. Недавно мне понадобились победитовые наконечники на палки, чтобы в снег лучше втыкались. Им цена от 300 до 500 рублей. Ну, делать нечего, пошел в магазин. Говорят: «Наконечников нет, возьмите палки. У нас скидки». Оказалось, в магазине скидка 70 процентов. Палки стоили 150 рублей! Вы можете себе представить? Это же, считай бесплатно. И тут же лыжи со скидкой. Новые можно купить за 1000 рублей. Они легкие, пластиковые, их не надо смазывать. А крепления поставят бесплатно прямо в магазине.