Как в Калининграде увековечили память воинов-интернационалистов

Войдя в парк «Юность» и увидев этот монумент, невольно понижаешь голос, замедляешь шаг. Сегодня кажется, что возведение его само собой разумелось. Между тем появился он, скорее, невзирая и вопреки.

О создании мемориала в честь павших калининградских «афганцев» впервые заговорили весной 1988-го. Впереди был еще целый год войны в Афганистане, которую, к слову, еще даже нельзя было публично так называть. А официально – никакой войны! Ограниченный контингент наших войск помогал там местным товарищам, выполняя интернациональный долг по защите завоеваний афганской революции…

Тем не менее в Калининграде уже тогда прямо и громко заявили: надо увековечить память тех, кто там погиб. И мнение самых разных людей, собравшихся на то давнее обсуждение в мае 1988-го, было единым: такому памятнику – быть!

И вот 30 лет назад, 18 февраля 1989-го, при большом стечении народа в парке «Юность» был торжественно открыт закладной камень на месте задуманного мемориала. При этом каким именно он будет, еще только предстояло решить. В конкурсе творческих проектов пригласили принять участие всех желающих.

Поначалу инициативная группа во главе с Юрием Федорищевым (он и сегодня – один из главных активистов среди калининградских воинов-интернационалистов) была уверена, что «афганцы» своими силами справятся и с финансированием, и со строительством. Кто же мог подумать, что всего через пару лет Союз нерушимый развалится. А уже собранные средства – обесценятся. В стране, где бал начал править дикий капитализм, стало не до памятников. Сколько раз в местных СМИ были обращения: помогите, кто может. Многие откликались. Порой от себя отрывали. Однако денег было все равно мало.

18 февраля 1989-го в парке «Юность» торжественно заложили камень на месте будущего мемориала.Фото: Архив автора

Ожидалось, что к 5-летию вывода наших войск из Афганистана памятник будет готов. Но и через пять лет его судьба по-прежнему пребывала во мраке неизвестности. И все-таки к назначенной дате память погибших «афганцев» увековечили, пойдя другим путем. В Калининграде появилась новая улица.

С 1979-го по 1989-й горнило «Афгана» прошло три тысячи калининградцев. Выполняя интернациональный долг, 77 из них отдали жизнь, на родину вернувшись «грузом 200». И так уж вышло, что за годы той войны сразу пять цинковых гробов были привезены в дома по Нарвскому проезду. Вот почему 25 лет назад, 15 февраля 1994-го, именно эта небольшая улица была переименована в улицу Памяти павших в Афганистане.

Ну а на то, чтобы у нас все-таки появился задуманный памятник, понадобилось еще пять лет. Причем к народному проекту в итоге все же подключились власти. Вложились в него и город, и область. Так, сообща, и вытянули воз, собрав, наконец, необходимую сумму.

Открытие состоялось 4 июля 1998-го. Правда, за десять лет, минувшие с того времени, как все начиналось, идею подкорректировали. Справедливо решили, что мемориал должен быть в честь всех воинов-интернационалистов, павших в разное время в других государствах. А также – в память о тех, кто погиб в Чечне.

Говорят, время лечит. Проходят годы, десятилетия, однако эта боль не утихает. И возле скорбного монумента в парке «Юность» всегда лежат живые цветы…