2019-02-15T19:03:51+03:00
Общество

Минздрав: Летальных случаев от гриппа в Калининградской области не зарегистрировано

"Комсомолка" проверила распространившиеся слухи
Ольга ГОНЧАРОВА
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На 11 февраля с диагнозами ОРВИ и гриппа госпитализировано 80 человек.На 11 февраля с диагнозами ОРВИ и гриппа госпитализировано 80 человек.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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У «Комсомолки» появилась информация о том, что в областной больнице большой наплыв тяжелых пациентов с опасной инфекцией (сейчас циркулируют в основном вирусы «свиного» и гонконгского» гриппа), реанимации переполнены, есть, мол, даже летальные исходы. В областном минздраве информацию о гриппозных смертях опровергли:

- За неделю с 4 по 10 февраля зарегистрировано 9 тысяч 116 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Из 290 лабораторно подтвержденных случаев гриппа только четверо заболевших были привиты, все пациенты с тяжелым течением заболевания против гриппа вакцинированы не были. На 11 февраля с диагнозами ОРВИ и гриппа госпитализировано 80 человек.

Помощь тяжелобольным оказывают в стационарах: областной инфекционной больницы, ЦГКБ, Черняховской инфекционной больнице, Неманской и Краснознаменской районных больницах.

- В случае повышения заболеваемости пациентам с ОРВИ и осложнениями гриппа при необходимости дополнительно перепрофилируются койки ГБУЗ «Областная клиническая больница», городской больницы № 3, детской областной больницы. Для пациентов с осложнениями гриппа используется 12 коек реанимационного профиля Областной клинической больницы и четыре койки в палате интенсивной терапии ГБУЗ КО «Городская больница №3», - сообщила «Комсомолке» и.о. министра Елена Семенова. - Все пациенты после пятого дня от начала заболевания без признаков ОРВИ при наличии пневмонии получают помощь в стационаре на базах педиатрических и терапевтических отделений. Больные с тяжелым течением пневмонии распределяются для лечения в ГБУЗ «Областная клиническая больница» и «Центральная городская клиническая больница».Основными осложнениями гриппа являются пневмонии, обострение сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Летальных случаев от гриппа в Калининградской области не зарегистрировано.

Напомним, в 2016 году в Калининградской области было официально зарегистрировано несколько случаев смерти от свиного гриппа. Все они стали резонансными историями. 19 января, в горбольнице № 3 Калининграда от пневмонии скончалась женщина. Анализ показал, что 47-летняя женщина болела гриппом A(H1N1)2009. В стационар пациентка поступила 17 января с диагнозом пневмония. У женщины была сопутствующая патология — поражение печени. А в Гвардейске от гриппа умер трехлетний ребенок...

ИСТОЧНИК KP.RU

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