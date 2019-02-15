Работница секс-шопа: пары среднего возраста берут все подряд

Конец февраля и начало марта — время праздников с гендерным подтекстом. И многие калининградцы за необычными подарками отправляются не куда-нибудь, а сразу в интим-салоны и секс-шопы. Что именно они там ищут, выяснили в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Мужчины покупают для женщин

По словам администратора сети интим-салонов Анастасии, посещаемость вырастает накануне любого праздника. Чаще заглядывают мужчины, но товара больше покупают для женщин. А самые стеснительные покупатели — это дамы среднего возраста.

- Многие даже не догадываются, какой сейчас ассортимент. «Ничего себе, даже такое может быть?»... Молодежь чаще берет презервативы, пары среднего возраста - они за разнообразие - берут все подряд. Пары постарше приходят за стимуляторами, лубрикантами. У нас и люди старше 60 лет приходят, - рассказывает Анастасия. - Цены - от тысячи рублей в среднем. Но если нужен хороший, для себя, на всю жизнь «мужезаменитель», то от четырех тысяч.

Самые популярные товары — это костюмы для ролевых игр (горничные, секретарши, полицейские). Все больше входят в моду игрушки, управляющиеся на расстоянии с мобильного телефона или по wi-fi. Управлять можно хоть с другого конца света.

Важно помнить, что товар из интим-салона не подлежит обмену и возврату. Нижнее белье примерить не дадут, а ролевые костюмы — можно. И если совсем уж стесняетесь — можно выбрать в интернете и получить с курьером.

Доктор, сделайте что-нибудь!

Зачем вносить разнообразие в свою интимную жизнь? На этот вопрос отвечает завотделением урологии областной клинической больницы Валерий Попов. По словам врача, жить надо полной жизнью, пока играют гормоны.

— У нас лежал пациент, которому было под 80, а жене — лет 60. И она говорила: доктор, сделайте что-нибудь, он меня достал уже «этим»! Но мы не можем сказать своим органам «все, мне надоело, я закончил — хватит производить сперматозоиды»! Если человек в свое время начал жить половой жизнью — он должен ею жить. Все эти монахи, отшельники... воздержание не вредно, если и не начинать. А у человека, который систему запустил, она продолжает работать. И если он долго не живет половой жизнью (как моряки, например), начинается «застойная простата» — боль, симптомы простатита, - говорит врач.

Уролог советует осторожнее относиться к медикаментозным стимуляторам, ведь к ним может развиться психологическое привыкание. И не советует экспериментировать, если у пациента есть сердечные патологии. А в остальном — жить полной жизнью и не уходить из большого секса никогда.

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