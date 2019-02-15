«Подбил "Королевский тигр" и погиб на лафете своего орудия»: под Калининградом нашли останки артиллериста и его медаль «За отвагу»

«Комсомольская правда» в Калининграде продолжает спецпроект о солдатах и офицерах, прошедших с боями Восточную Пруссии и штурмовавших Кёнигсберг. О них не писали в газетах, о многих из них не знают даже их потомки. Вместе с поисковиками и людьми, увлеченными историей Великой Отечественной войны, мы откроем новые имена фронтовиков.

Останки героя

В 2017 году саперы организации «Форпост Балтики +» производили плановые работы по разминированию участка под одну из строек «Автотора» в районе питьевого канала между поселком Александра Космодемьянского и Западное. Как рассказывает руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, между этими двумя поселками располагался населенный пункт Раблякен, за который в середине февраля 1945 года шли ожесточенные бои.

- На юго-восточной окраине этого поселка были найдены останки солдата, после чего на место вызвали уже нас, поисковиков, - говорит Хисамов. – Когда приехали, стало понятно, что солдат советский. Уже во время обследования и эксгумационных работ была найдена медаль «За отвагу», алюминиевая ложка, фрагменты артиллерийских гильз от орудия ЗИС-3 и множество настрелянных гильз от советского противотанкового ружья. На ногах бойца были ботинки РККА.

Конечно, у поисковиков появилось первое предположение – погибший был артиллеристом. После того, как был сделан запрос в архив Минобороны, догадка подтвердилась.

- Запрос в архив отправляла мэрия Калининграда, - продолжает Хисамов. – В мае прошлого года пришел ответ, что погибшим оказался уроженец Чувашии Гурий Филиппович Дементьев, а медалью «За отвагу» он был награжден 7 августа 1944 года.

Медаль Гурия Филипповича Дементьева.Фото: Руслан Хисамов

С боями через Белоруссию и Литву

Медаль «За отвагу» стала первой наградой Гурия Филипповича, он получил ее за бой в Городокском районе Витебской области, о чем свидетельствует наградной лист. 23 июня наводчик орудия первой батареи рядовой Дементьев в районе деревни Бондино-Мосино прямой наводкой уничтожил две пулеметные точки противника, одно противотанковое орудие и около 20 гитлеровцев. На следующий день, 24 июня, бой продолжился уже у деревни Горяне того же Городокского района Витебской области. Тут рядовой Дементьев «своим орудием уничтожил две повозки с грузом, два ручных пулемета и до 40 солдат и офицеров противника, обеспечив выполнение боевой задачи».

Следующую награду Дементьев, ставший уже ефрейтором, получил за бой 6 октября в литовской деревне Пошалтуне. К слову, в том же самом бою, в той же деревне принимал участие и сержант Иван Кузнецов из Челябинской области, о котором «Комсомолка» писала в выпуске от 8 февраля этого года. Напомним, Иван Константинович за тот бой получил медаль «За отвагу», которую он потерял во время ранения. В мае прошлого года поисковики эту медаль нашли, и собираются передать ее ветерану к 23 февраля.

Гурий Дементьев же был награжден орденом «Красной звезды». Вот описание его подвига из наградного листа, подписанного 21 октября 1944 года:

- 6 октября 1944 года при прорыве обороны противника в районе деревни Пошалтуне огнем своего орудия подавил пулемет, мешавший продвижению нашей пехоты вперед, и истребил до 27 солдат и офицеров противника, - говорится в документе. - 8 октября 1944 года, ведя огонь под обстрелом противника в районе города Юрбург (сегодня Юрбаркас - Ред.), своим орудием подавил пулеметную точку и тем самым способствовал продвижению нашей пехоты.

Смертельная схватка с самоходками

Следующая награда стала для 20-летнего ефрейтора Гурия Дементьева последней. Бой проходил 19 февраля 1945 года между поселками Транквитц и Метгетен, которые сегодня называются Западное и Александра Космодемьянского. Против 788 артиллерийского полка 262 стрелковой дивизии противник выдвинул танки и самоходки. Один из танков Дементьев подбил попаданием в гусеницу. Попытавшийся скрыться экипаж также был уничтожен двумя последующими выстрелами из дивизионной пушки ЗИС-3.

"Беззаветная храбрость, смелость и спокойствие товарища Дементьева вдохновила остальной состав расчета на борьбу с вражескими танками. Два самоходных орудия противника обошли с фланга и атаковали орудие товарища Дементьева. Он развернул пушку и вступил в неравный бой, где погиб смертью храбрых на лафете своего орудия", - написано в наградном листе.

Командиром полка Гурий Филиппович был награжден орденом «Отечественной войны 1-й степени» посмертно.

К слову, сохранилось и довольно подробное описание сражения 19 февраля 1945 года в полковом журнале боевых действий. В частности, в нем говорится о том, что 788-й артиллерийский полк в течение суток отражал атаки двух пехотных полков гитлеровцев и 16 танков, поддержанных сильнейшим артиллерийским и минометным огнем.

- Предпринятое противником наступление рано утром 19.02.1945 в направлении Метгеттен, кирпичный завод, Раблякен было рассчитано на то, чтобы смять наши части и выйти в глубину нашей обороны, - говорится в журнале боевых действий. – Пробить дорогу на соединение с портом Пиллау. Но все эти расчеты не оправдались, и поставленную себе задачу противник не выполнил. Наши подразделения, открыв ураганный огонь из всех видов оружия, истребили не одну сотню фашистов.

В результате боя серьезно пострадали введенные немцами свежие соединения. Артиллеристами было подбито два «Королевских тигра», 5 самоходок «Фердинанд», 2 75-миллиметровых противотанковых орудия, 13 пулеметов, 2 автомобиля и 2 зенитки.

Понесли тяжелые потери и советские войска. Потери полка составили шесть 76-миллиметровых пушек (одна из них принадлежала Дементьеву), четыре 122-миллиметровых гаубицы, четыре грузовика «Студебеккер». 26 солдат и 8 офицеров было убито. Также 35 солдат получили ранения.

Сегодня поисковики разыскивают потомков погибшего героя, чтобы передать им найденную медаль и останки артиллериста. Редакция «Комсомолки» также обращается к администрации Шумерлинского района Чувашской республики за помощью в поиске родственников, так как известно, что Гурий Филиппович был уроженцем села Большие Алгаши этого района.