Благотворительный проект "Страна других. Дети" стал лучшим на Северо-Западе

Проект медиагруппы "Западная пресса" «Страна других. Дети» получил Гран-при премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" в Северо-Западном федеральном округе. Об этом собщила ведущая и один из организаторов проекта Елена Волова. Презентация проектов и церемония награждения прошла 15 февраля в Санкт-Петербурге.

- Еще весной я и не думала, что такой проект появится, - сказала Елена Волова во время презентации проекта. - Хотела лишь порадовать особенных ребят к Дню защиты детей и уступить им свое кресло в качестве ведущих прямого эфира.

В итоге все это вылилось в серию мероприятий, в которых участвовали ребятишки с особенностями в развитии. Дети побывали в студии радио "Комсомольская правда", где провели серию интервью со знаменитыми земляками, поучаствовали в акции в Янтарном "Другой пляж", были также акции "Другой оркестр", "Другой театр" и другие. "Комсомолка" подробно освещала все мероприятия.

- Собрать 300-400 детей - мало, надо еще научить их коммуницировать, - отметила Елена Волова. - Ведь даже взрослые не все знают как вести себя со слепым или с человеком с синдромом Дауна. Мы впервые стали демонстрировать такие методики в наших учреждениях, и они теперь там прижились. В "Другом зоопарке" была парная экскурсия слепых и зрячих детей, на "Другом пляже" – парная игра обычного ребенка и колясочника, в "Другом оркестре" – особенные и обычные дети солировали в концерте, в "Другом ресторане" - работали официантами, в "Другом музее" обычные школьники и дети-аутисты вместе ходили на экскурсию.

Национальная премия в области развития связей с общественностью "Серебряный Лучник" была учреждена 25 июня 1997 году.

В общей сложности в проекте приняли участие более тысячи семей. Бюджет "Страны других" составил ноль рублей - помогли спонсоры, среди которых компании "Теле2", "Натурово", РЖД, "Британника Проджект".Было привлечено 970 тысяч рублей на нужды детских фондов и организации, разработано и внедрено несколько инклюзивных методик. Проект "Страна других. Дети" широко освещался в СМИ и обсуждался в соцсетях. Детский радиомарафон получил награду «Сезам», став лучшей радиопередачей Северо-Западного федерального округа.

Теперь проект "Страна других. Дети" поборется за главную награду в национальной премии. Церемония награждения состоится 20 февраля в Москве.

Национальная премия в области развития связей с общественностью "Серебряный Лучник" была учреждена 25 июня 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ. Союзом журналистов РФ и Российской ассоциацией по связям с общественностью. Она является одной из наиболее престижных премий в сфере PR. В феврале этого года национальная премия будет вручаться в 22-й раз.