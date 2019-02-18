2019-02-18T13:08:09+03:00
Общество

В Калининграде одобрили новые штрафы: сколько придется платить за парковку на газонах

Раньше денежного наказания за это административное правонарушения не существовало
Светлана БАРОН
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Запрет действовал и раньше, но никакого наказания нарушителям областные законы не предусматривали.Запрет действовал и раньше, но никакого наказания нарушителям областные законы не предусматривали.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутаты Калининградской областной думы решили, как бороться с парковкой на газонах. На первом же заседании весенней сессии они проголосовали за введение штрафов. Как отметил глава комитета по безопасности и правопорядку Александр Мусевич, который готовил поправки в административный кодекс, запрет на парковку посреди газона существует и сейчас, но ответственности (то есть штрафа) не было.

- Речь идет о зонах дворовых, уличных пространств, которые определены, как газоны и зоны с зелеными насаждениями, - отметил Мусевич. - Газоны у нас есть вдоль Московского проспекта, других магистралей. Они ведь задумывались дендрологами, приводились в хорошее состояние. Сформировать хороший газон — нужно несколько лет! Достаточно два-три раза на него заехать во влажную погоду — и он погиб.

Теперь парковка на газоне обойдется водителю в сумму от 1 до 3 тысяч рублей. Должностные лица заплатят больше - от 10 до 30 тысяч, юрлица — 30-50 тысяч. По словам председателя Думы Марины Оргеевой, закон вступит в силу с момента подписания губернатором. Важная деталь: протоколы на штраф будут составлять представители министерства природных ресурсов и экологии.

- Мне кажется этот вопрос одним из самых важных. Ведь действительно в области есть такая проблема, - говорит Оргеева. - Инициатором внесения поправок была прокуратура. И депутаты проголосовали за запрет парковаться «на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями» в первом и втором чтениях.

Александр Мусевич признал, что на стадии рассмотрения в комитете поправки вызвали полемику, ведь калининградцы сейчас сталкиваются с тем, что машин очень много, а мест, где их можно оставлять - все меньше.

- Мировой опыт показывает, что надо упорядочивать парковки, выводить машины из центра городов. Знаете, как в Риме? Там по четным числам четные номера машин едут в центр, по нечетным - нечетные. Нам тоже придется это регулировать. Но парковка на газонах — вопрос цивилизованности общества. Иначе все живое и зеленое превратиться в уродливое, перепаханное поле, - заключил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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