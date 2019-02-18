2019-02-18T20:36:18+03:00
Политика

Улицу в Калининграде, где расположено консульство Литвы, предложили назвать именем Юрия Меля

Приговор суда калининградцу, который уже пять лет томится в застенках в Вильнюсе, отложен на конец марта
Игорь ОРЕХОВ
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Юрий Мель уже пять лет находится в заключении.Юрий Мель уже пять лет находится в заключении.Фото: odnoklassniki.ru
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Пока в Калининграде влюбленные отмечали День святого Валентина, в зале заседаний ученого совета БФУ имени Канта обсуждали ближайшее будущее Юрия Меля – нашего земляка, который вот уже пять лет томится в литовских застенках. И происходило это в рамках первого в этом году заседания дискуссионного клуба RuBaltic.Ru.

Повод был более чем актуальный. 18 февраля в Литве должны были начать оглашение приговора бывшему офицеру, которого командование 13 января 1991 года посадило в танк и отправило разгонять толпу, собравшуюся у Вильнюсского телецентра. Тогда еще 23-летний лейтенант Мель, как свидетельствуют документы, произвел из танковой пушки три холостых выстрела. И хотя 14 протестующих в ту ночь погибли не от них, а от пуль неизвестных снайперов, «работавших» с крыш окрестных домов, отвечать за это литовцы хотят заставить, в том числе, и бывшего советского танкиста. Поэтому и подкараулили в марте 2014 года Юрия, который приехал в страну, чтобы приобрести инсулин (отставник страдает сахарным диабетом), арестовав его у самой границы. Говорят, автомобиль Меля так и остался стоять с ключами в замке зажигания, а жена Юрия еще несколько дней находилась в полном неведении относительно его судьбы.

- По нормам Литвы и Евросоюза человек не может находиться в заключении больше трех лет без приговора, - объясняет журналист-международник Александр Носович. – Юрий Мель сидит уже пять. Приговор ему будет иметь важнейшие последствия для международного права и отношений России со странами Запада. Исходя из этого, мы решили организовать общественную дискуссию.

Организаторам заседания дискуссионного клуба удалось заполучить в качестве ключевых участников событий 28-летней давности – командира штурмовавшей телебашню группы спецназа КГБ «Альфа» Михаила Головатова и тогдашнего секретаря ЦК компартии Литвы Альгимантаса Науджюнаса. Кстати, в связи с этим, актуальным представлялся один из трех основных вопросов дискуссии: что должна делать Россия для защиты своих граждан за рубежом? Ибо и полковник КГБ в отставке, и отставной генерал военно-космических сил также являются объектами уголовного преследования литовских властей. Например, Михаил Васильевич даже успел по запросу Литвы посидеть в австрийской тюрьме. Но счастливо избежал последующей выдачи Вильнюсу.

По словам Головатова, литовцы даже отказываются производить обмен россиянина на своих шпионов, арестованных на территории РФ.

- Беда нашего сегодняшнего государства в том, что мы перестаем помнить историю и не защищаем своих людей, - в свою очередь посетовал Альгимантас Науджюнас. – Надо непременно поднять широкую общественность и требовать: «Руки прочь от Меля!»

То, что бывший первый секретарь заговорил языком лозунгов времен СССР, понятно. Не очень понятно, что хотел услышать в ответ автор вопроса. Во всяком случае, о силовом варианте освобождения узника ни словом не упомянул и депутат облдумы Андрей Колесник, тоже бывший спецназовец. Взамен он выдвину более креативную идею.

- Если, не дай Бог, Меля, все-таки, осудят, нужно назвать его именем часть улицы Пролетарской, где расположено генконсульство Литвы, - предложил Колесник. – А вообще, я бы порекомендовал всем калининградцам поменьше туда ездить – не дай Бог что случится…

Прозвучало также предложение о полном прекращении выдачи российских виз литовским гражданам вплоть до освобождения офицера. Более громкой (хотя и менее реалистичной) можно считать идею о возможных территориальных претензиях РФ, как правопреемнице Советского Союза, к Литве. Понятное дело, подразумевался Мемельский край.

Ну а самой легко воплощаемой в жизнь акцией, наверное, стоит признать предложение о пикетировании все того же генконсульства. Однако 18 февраля у диппредставительства царило спокойствие, ни одного человека с гневным плакатом видно не было. Наверное, потенциальным пикетчикам стало известно, что литовский суд перенес начало оглашения приговора Мелю на 27 марта.

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Власти Литвы перенесли на конец марта оглашение приговора полковнику запаса российской армии, калининградцу Юрию Мелю. Объявление приговора переносится уже не в первый раз. Сперва приговор Мелю собирались зачитывать в ноябре прошлого года. Потом – в феврале нынешнего (читайте далее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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