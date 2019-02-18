Запад против востока: как калининградский «Локомотив» разделался с «Сахалином»

Гости с Дальнего Востока уже бывали в Калининграде в рамках полуфинального этапа Кубка России. Правда, оценить давление болельщиков «Локо» тогда не удалось, поскольку игры проходили на резервных площадках спорткомплекса. В прошедший уикэнд девушки с Сахалина смогли почувствовать на себе давление трибун спорткомплекса «Янтарный».

Тренерский штаб калининградской команды в стартовой шестерке выпустил на позиции «связки» Дарью Рысеву, вместо Бояны Живкович. И по сути это была главная интрига матча – справится ли Дарья? И стоит сказать, что справилась.

В первом же сете наша связующая активно заиграла первый темп в лице Екатерины Орловой и Юлии Подскальной. На краях сетки здорово помогали Ана Клегер, Ирина Воронкова и Юлия Кутюкова. «Сахалин» выглядел крайне растерянно и порой казалось что все пройдет очень легко и спокойно для калининградских болельщиков – 19:10 в конце первой партии. Но то ли «Локо» дал слабину, то ли «Сахалин» адаптировался к давлению трибун, уже вскоре счет стал менее разгромным - 22:18. У гостей отличилась сложными забитыми мячами Мария Ивонькина и Марина Диброва. Но этого было мало – 25:20 в первой партии.

Вторая партия уже проходила в серьезной борьбе за каждое очко. Либеро «Локо» Виктория Горбачева вытаскивала сложные мячи в защите, а в атаке феерили все те же Клегер и Воронкова. Но создать более-менее серьезный отрыв наша команда не могла. Правда этого хватило до конца партии, и Екатерина Орлова набрала последнее очко результативным блоком – 25:21.

И в третьей партии «Сахалин» проявил себя командой, которая просто так не отдаст победу. Нашим спортсменкам пришлось серьезно потрудиться, чтобы вырвать победу. В какой то момент гостям удалось прикрыть блоком Клегер. Диагональная ответила своим результативным блоком и сразу же результативной подачей – 16:12. Затем ошибки той же Клегер и неудачный прием – 19:17. Решила исход партии сложная подача от Екатерины Орловой. И последнее очко принесла Юлия Подскальная, закрыв блоком атаку соперниц – 25:20 в партии и 3:0 в матче.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОНКОВ, главный тренер ВК «Локомотив»:

- У нас была задача – держать концентрацию на протяжении всей игры. Сделать это было непросто, поэтому и вторая половина первого сета получилась немного скомканной. Да и во второй, в третьей партии были сложности. Да, мы счет контролировали, но при этом допускали достаточно много брака. Впрочем, и «Сахалин» провел хороший матч, что не удивительно – команда ведёт борьбу за место в восьмерке и вышла на игру с боевым настроем. Они могут и больше, но мы соперникам этого не позволили.

Денис МАТВЕЕВ, главный тренер ВК «Сахалин»:

- Первая партия у нас не получилась. Девушки немного волновались – болельщики у «Локомотива» боевые, но и нас приняли хорошо. В каких-то элементах мы стали ошибаться. Да и у хозяек полетела подача – четыре эйса в первом сете. Но затем мы стали справляться более-менее с приемом, наладили атаку первым темпом. И смогли навязать борьбу. Могли зацепить третий сет, но в решающие моменты не смогли сыграть чисто. Допустили ошибки в таких эпизодах, в которых не должны были допускать – где-то на задней линии, где-то в сетку залезли. Это не позволило нам сыграть стабильно и надёжно в контратаках.