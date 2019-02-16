Больной вопрос в сезон гриппа: может ли работающая мама в взять больничный, если ее ребенок здоров, а класс закрыт на карантин?

- Может ли работающая мама в Калининграде взять больничный, если ее ребенок здоров, а класс в школе или группа в детском саду закрыт на карантин?

- По закону любой из родителей (законных представителей) имеет право получить оплачиваемый больничный лист, если в дошкольном образовательном учреждении, которое посещает ребенок в возрасте до 7 лет, официально объявлен карантин, - объясняет Надежда Дудина, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Калининградского регионального отделения Фонда Социального страхования РФ. – В случае, если вашему ребенку больше 7 лет, выдача больничного не предусмотрена.

- А в Калининграде официально объявлен карантин в школах и детских садах?

- Мы говорим не о карантине, а о временной приостановке занятий, - говорит руководитель регионального Роспотребнадзора Елена Бабура. - Это профилактическая мера, направленная на ограничение распространения ОРВИ и гриппа в организованных детских коллективах. В учреждениях в этот период проводятся мониторинги, и если в группе (классе) более 20 процентов детей отсутствует по причине болезни, значит, для этого коллектива вводятся ограничительные меры – временно приостанавливаются занятия.

Руководитель ведомства отметила также, что решение о закрытии класса, школы принимает руководитель учреждения, издает по этому поводу приказ.

- Получается, что если карантин не объявлен, то и нет оснований для получения больничного родителю, чей ребенок здоров, но не посещает детсад?

- В настоящий момент работающему родителю выдача больничного в такой ситуации не предусмотрена, - подтвердила Надежда Дудина.

- В скольких сегодня школах и детских садах приостановлены занятия?

- По данным регионального Роспотребнадзора, на 15 февраля с целью ограничения распространения гриппа и ОРВИ в детских организованных коллективах, разобщения детей временное осуществляется учебный процесс в 17 школах Калининградской области, не принимают детей в 3-х детских дошкольных учреждения (два садика в Полесском районе, один – в Гвардейском).

Кроме этого, частично приостановлен учебный процесс в 200 классах 36 школ области, временно не осуществляется работа 57 групп 28 детских дошкольных учреждений.

По словам Елены Бабура, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом пока остается высоким, хотя специалисты фиксируют снижение темпа прироста числа заболевших.

- А что если ребенка сажают на карантин индивидуально, скажем, после желтухи, дизентерии или другого инфекционного заболевания?

- В таких случаях взрослый, который остается дома с маленьким пациентом, имеет право получить оплачиваемый больничный лист вследствие заболевания ребенка, на сроки его изоляции, определенные законодательством, - пояснила Надежда Дудина.

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У кого после «каникул» справку спросят на пороге класса?

С понедельника, 18 февраля, часть школ в Калининградской области, где ранее были приостановлены занятия, возвращается к работе. Если ваш ребенок болел, обязательно передайте классному руководителю справку, заверенную у участкового педиатра. Учителя будут требовать этот документ – как официальное подтверждение факта: да, в моем классе более 20 процентов детей отсутствовали на занятиях по причине болезни.

Если ваш ребенок и до объявления ограничительных мер и во время «вынужденных каникул» ни разу даже не чихнул, то никакая справка для школы ему не требуется.

А вот в детских садах и от родителей здоровых детей могут потребовать справки об эпидокружении – ведь ваш ребенок не посещали учреждение более трех дней. Обязательно узнайте о «фильтрах» у воспитателей заранее!

Имеет ли право школа задавать «домашку», если в школе приостановлены занятия?

Все школы в Калининградской области, где приостановлены занятия, перешли на дистанционное обучение. По закону, дистанционное обучение является одной из форм преподавания. Поэтому учиться детям, находясь дома, нужно обязательно!

Есть и другой вариант - никаких заданий, но дети остаются без весенних каникул. Но такой вариант родители должны обсуждать с классным руководителем, администрацией школы.