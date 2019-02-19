2019-02-19T17:27:18+03:00
Общество

Калининградка вышла на одиночный пикет с просьбой спасти ее мать

Виктория Гальцова обратилась за помощью к губернатору. Ее поддержал областной Союз матерей
Иван МАРКОВ
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Виктория Гальцова пришла к зданию правительства с просьбой о помощи.Виктория Гальцова пришла к зданию правительства с просьбой о помощи.Фото: Иван МАРКОВ
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Во вторник у калининградского областного правительства прошел одиночный пикет. Вышла на него жительница города Виктория Гальцова с просьбой к губернатору спасти ее мать. Поддержать Гальцову решили и несколько представителей Союза матерей во главе с председателем этой организации Людмилой Грицук.

Грицук объяснила, что женщина обратилась к ней и рассказала, что у нее давно и серьезно болеет мать. В больницу она попала с болями в области таза.

- На протяжении долгого времени, как говорят врачи, она находится под наркотиками, потому что у нее страшные боли, - утверждает Грицук. – Женщина не может уже терпеть. Она больше двух месяцев на наркотиках. Это трамадол – сильнейший препарат.

По словам Виктории Гальцовой, ее 79-летняя мать сейчас находится в многопрофильной больнице на улице Летней. Туда пенсионерку госпитализировали 12 февраля. При этом, через неделю пациентка «стала невменяемой» - ей поставили диагноз деменция и шизофрения. Гальцова же утверждает, что до госпитализации ее мать «была нормальной».

Сразу после пикета Виктория Гольцова (слева) отправилась в больницу. Фото: Иван МАРКОВ

Сразу после пикета Виктория Гольцова (слева) отправилась в больницу.Фото: Иван МАРКОВ

- 7 февраля я ездила к ней с сыном, и она была нормальной, вменяемой, - утверждает Гальцова. – После того, как ее положили в больницу, буквально через несколько дней она стала невменяемой. Операцию ей сделать невозможно, у нее полностью разрушен тазобедренный сустав. У нее такие боли, что я не знаю… Ни платно нас нигде не берут, ни бесплатно.

Также пикетчица заявила, что "сегодня до 12 часов дня ее мать выкидывают из больницы".

Сразу после пикета представители минздрава, Союза матерей и Виктория Гальцова направились в больницу. В минздраве же «Комсомолке» сообщили, что трамадол довольно часто используется в медицине.

- Обезболивание является одной из важнейших составляющих лечения любого заболевания. Трамадол относится к сильнодействующим обезболивающим препаратам и назначается при интенсивном болевом синдроме, в онкологии, хирургии, травматологии и других областях медицины, - сообщает ведомство. - В настоящее время трамадол является одним из самых распространенных обезболивающих препаратов и применяется строго по назначению врача.

О состоянии пациентки в минздраве говорить отказались, сославшись на врачебную тайну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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