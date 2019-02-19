Таксуют все, кому не лень: почему в Калининграде такси с лицензией не становится больше

На прошлой неделе губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что у нас в регионе нет проблем с нелегальным рынком такси - порядок навели еще накануне проведения ЧМ-2018. Однако желтых автомобилей с шашечками (отличительная черта легальных такси) на улицах не становится больше. В программе «Говорит Калининград» на радио "Комсомольская правда" решили разобраться, почему.

Единственный нарушитель

По статистике министерства развития инфраструктуры Калининградской области, в 2018 году благодаря рейдам оштрафовали одного-единственного таксиста, который ездил без лицензии. Обнаружили его в Черняховске. Нелегалов штрафуют на 500-2000 рублей. Прямо сейчас идет очередной рейд - он продлится до 28 февраля.

- На сегодня в области выдано 1513 лицензий на такси, - говорит начальник отдела по контролю деятельности в области автомобильного и внеуличного транспорта, министерства развития инфраструктуры Калининградской области Эдуард Мякишев. - Более тысячи из этих машин уже желтые (это отличительный признак, должны быть шашечки на бортах и крыше). Но эти требования (к желтому цвету) начали действовать в 2016-м году, а лицензия работает 5 лет, потому некоторые водители еще не привели цвет в соответствие с законодательством.

Тем временем, агрегаторы такси дают возможность любому человеку с автомобилем осуществлять перевозки. Потому у каждого перевозчика есть в том числе машины без лицензии.

- Нелегалы сейчас занимают 80-90% рынка! - утверждает президент ассоциации такси Калининградской области Павел Кулешов. - Легальным очень тяжело. Мы беспокоимся за безопасность, соблюдаем все правила и законы, а против них (нелегалов) только одна статья, которую применили однажды за прошлый год!

Ассоциация такси Калининградской области объединяет примерно 10 крупнейших таксопарков по области, это 500-600 машин. Там с новыми водителями проводят собеседование, обучение и тесты, проверяют медсправки и только после этого выпускают на линию. Обязательное требование - знание города.

«Цены и так минимальные»

Лицензия на такси стоит 2100 рублей и действует пять лет. Ее наличие, по словам Кулешова, дает уверенность, что к вам приедет трезвый и здоровый водитель, который прошел медосмотр, на транспорте, который тоже проверили, и со страховкой, которая пригодится пассажиру в случае ДТП. Зарабатывает легальный водитель 2-3 тысячи рублей в день — при том, что его график работы нормирован, в отличии от нелегала. А вот что касается поддержки от государства — ее нет.

- Сейчас такси - конкурентная среда, которая уже сложилась. Цены и так минимальные, - говорит Эдуард Мякишев, комментируя возможность появления муниципального такси с демократичными ценами.

- Агрегаторы демпингуют, снижают цены, - жалуется Кулешов. - Пойти работать в такси сейчас может любой водитель со стажем выше трех лет. Нет машины — берёте в аренду. Ни контроля, ни налогов. Можно ведь сотнями, тысячами ежедневно штрафы выписывать! Но этого не происходит. Если бездействие контролирующих органов будет продолжаться, то и мы будем вынуждены уйти в нелегалы.

Чтобы проверить, так ли легко пойти таксовать, мы позвонили по найденному в сети объявлению: «Водитель такси. 100 тысяч рублей. Опыт работы в такси не обязателен». Отозвавшийся Вадим подтвердил, что лицензия не нужна, «главное - чтобы стаж по правам был более трех лет». На вопрос о том, удастся ли нормально заработать с учетом рейдов и штрафов, Вадим успокоил: «Очень редко рейды проводят, раз в квартал разве что. Попасть на них очень тяжело». Собеседования для работы не потребовалось, Вадим лишь уточнил, из какого города соискатель и пообещал дать нужный номер.

Как определить, легальный ли таксист вас везет

Во-первых, желтый цвет и шашечки. Если этого нет — спрашивайте лицензию. Кроме того, в салоне должна быть информация о водителе, перевозчике и тарифах на проезд. Все еще сомневаетесь? На сайте министерства развития инфраструктуры есть сервис, который позволяет по госномеру определить, выдавалась ли лицензия на эту машину. И еще: сейчас средний возраст легальной машины такси в Калининграде — порядка трех лет.

Полностью программу «Говорит Калининград» о легальных и нелегальных такси слушайте ЗДЕСЬ.