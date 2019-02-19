Почему в Калининграде постоянно слышится гул военных самолетов?

Уже несколько дней калининградцы жалуются на сильный шум от летающих над городом самолетов. Во вторник начальник отдела информационного обеспечения Балтийского региона Минобороны Роман Мартов сообщил корреспонденту «Комсомолки», что переживать по этому поводу не стоит.

- У нас самолеты над городом не летают – это первое. Вообще же это плановые полеты. В частности, сегодня проходят тренировки по дозаправке в воздухе самолетов Су-24 и Су-30СМ. Это плановое мероприятие, и подобные полеты будут продолжаться регулярно.

- Вы говорите, что над городом истребителей быть не может, но я сам его видел над домом в районе Московского проспекта. Как же так?

- Этого не может быть, - ответил Мартов. – Это, скорее всего, какой-то оптический обман. У них даже глиссады (траектория полета самолета – Ред.) над городом нет. Я за все время, что здесь живу, сам самолетов над городом не видел.

- Мне повезло, наверное.

- Шальной какой-то самолет, наверное, - расхохотался Мартов. – Шучу, конечно. Но фактически они над городом не летают, у них маршруты не проходят над Калининградом. Конечно, все полеты осуществляются с соблюдением всех правил безопасности.

- А такой шум из-за чего происходит?

- Да любой самолет издает шум сам по себе, - ответил Мартов. – Тем более, реактивный. Дело в том, что когда они взлетают, включается форсаж, и этот момент пошумнее, конечно. При посадке самолеты тише работают.

- До какого часа полеты будут проходить?

- Вы знаете, по-разному. На моей памяти позже десяти они не летали.

- Но вчера они и после одиннадцати летали.

- После десяти, может быть, немножко совсем.

- Но ночных полетов не будет?

- Нет, таких чтобы прямо ночных, не будет. Хотя, у нас ночным полетом считается тот, который осуществляется после опускающихся сумерек.

- Эти учения будут постоянными или они до какого-то определенного числа?

- Это не учения, я повторяю, это плановые полеты. Они идут по различным планам и сменам. Это теперь будет регулярно. И летом, и зимой. В принципе, все знали, что рано или поздно аэродром в Чкаловске откроется, и удивляться тут нечему. Просто люди не привыкли, как я понимаю. Конечно, это вызывает какие-то неудобства. Тем не менее, я скажу, что надо привыкать, и звук наших самолетов точно такой же, как и у иностранных самолетов. Если не будут летать наши самолеты, будут летать иностранные. Это закономерность. В принципе, все полеты у нас в соответствии с законом, с указом президента о военной доктрине Российской Федерации. И я подчеркну, что все полеты осуществляются с целью обеспечения безопасности наших граждан. Если мы не будем летать, опыта у нас не будет, - заключил Мартов.