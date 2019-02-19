Ветераны - о спектакле «Кантград»: Песня не из нашего окопа

О скандале вокруг постановки столичного Театра.doc «Комсомолка» уже рассказывала. Напомним, калининградская премьера спектакля «Кантград» должна была состояться в музее «Фридландские ворота». Но буквально в последний момент директор музея Андрей Ярцев отменил показ. По его словам, он полагал, что пьеса написана по книге «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев». Однако оказалось, что это не так. И, посмотрев запись спектакля, Ярцев отказался предоставить для него свою площадку.

Тогда Театр.doc договорился с арт-пространством «Дом культуры» (бывший ДК тарного комбината). Показ благополучно прошел, о чем сообщили местные СМИ. Причем рецензии были в основном положительные. Вероятно, самыми внимательными читателями этих публикаций стали представители ветеранской общественности, которые также решили посмотреть спектакль - в записи.

Спецпоказ был устроен в зале Общественной палаты Калининградской области.

– Не хочу как-то предварять, – сказал перед началом председатель совета ветеранов УФСБ по Калининградской области Сергей Захаров. – Оцените, пожалуйста, всё сами, а потом обсудим.

Видео большое, его пришлось разделить на части. Но уже после первой части присутствующие дружно сказали: хватит, дальше смотреть не будем. Началась дискуссия. Ветераны выступали по делу, с аргументами. При этом никто не изображал из себя искусствоведов или театралов. Говорили как «простые зрители». А общее их мнение можно выразить цитатой из одного выступления: «Песня не из нашего окопа».

Спектакль называли оскорбительным и для ныне живущих, и для памяти тех, кого уже нет с нами, прежде всего – для павших на Великой Отечественной. Говорили, что «Кантград» вызывает отторжение, отвращение. В зале находились и фронтовики, бравшие Кёнигсберг штурмом, и первые переселенцы – то есть те, кому посвящен спектакль. Никто не спорил: да, всякое тогда бывало. Но зачем же передергивать, подтасовывать, врать? Зачем что-то выпячивать, а о чем-то – ни слова? Ведь отдельные факты в итоге воспринимаются как массовое явление, в результате чего вся наша тогдашняя жизнь выглядит как нечто просто ужасное. А председатель «Союза участников ВОВ и ветеранов ВМФ» Калининградской области Владимир Нижегородцев и вовсе прямо сказал:

– Навязывают русофобские настроения в Калининграде.

Досталось и Канту. Точнее, не самому философу – к нему у зрителей претензий нет. У них вызвало сомнение уместность его присутствия в пьесе. Дескать, от частого упоминания не по делу его имя уже начинает восприниматься как знамя "германизаторов"…

По итогам обсуждения готовится резолюция, которая будет вынесена на утверждение областного совета ветеранов. После чего этот вопрос планируется поднять на ближайшем заседании совета по делам ветеранов при губернаторе.