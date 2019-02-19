«Зимний мяч АВТОТОР-2019»: Новые рекорды, насыщенная программа и гости из Китая

Никогда прежде на «Зимнем мяче АВТОТОР» не было так жарко, как сейчас. Сражаться за победу в этот раз собрались 40 детских и 36 взрослых команд - рекордное количество для молодого (пока что) турнира. Еще один рекорд установила погода - в субботу, в первый день игр, температура воздуха поднялась аж до +12 градусов! Впрочем, в предыдущие годы кубок АВТОТОР уже показал, что играть в футбол в феврале в нашей области не боится никто, независимо от показаний термометра.

От Польши до Поднебесной

К нынешнему «Зимнему мячу» в АВТОТОР готовились с августа прошлого года. Результатом этой масштабной работы стал настоящий праздник футбола, который состоялся на стадионе «Балтика». Многочисленным болельщикам предложили обширную развлекательную программу с концертными номерами, конкурсами, викториной, выступ­лениями команд чирлидинга и традиционной лотереей с призами от АВТОТОР и парт­неров турнира. Между прочим, можно было выиграть даже сертификат на полет на параплане, гироскутер и велосипед. Кроме того, оба дня работала благотворительная ярмарка. Все собранные на ней средства будут направлены на реабилитацию детей, переживших онкологические заболевания.

Поддерживать силы футболистам и зрителям помогали участники фестиваля стрит-фуда полевая кухня, которая бесплатно кормила всех желающих кашей с мясом и поила горячим чаем.

Настоящее пиршество развернулось и на футбольном поле. А точнее, сразу на четырех полях - игры на всех площадках проходили одновременно и фактически в режиме нон-стоп.

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Международный статус турниру придало участие сразу нескольких иностранных команд. В зачете школьников выступили гости из Польши, причем в их составе на поле вышли не только мальчишки, но и несколько девчонок. Калининградская публика искренне поддерживала команду соседей, которая сумела дойти до 1/16 финала.

У взрослых особое внимание было приковано к команде китайского производителя FAW. В прошлом году футболисты, представляющие компанию-партнера АВТОТОР из Поднебесной, «феерично» проиграли все матчи с общим счетом 0:33. Игроки ничуть этому не расстроились и пригрозили навязать бой в следующий раз. И действительно навязали - теперь команда тоже проиграла, но уже с общим счетом «всего» 0:12.

- В прошлом году первый блин вышел комом, но все равно мы получили громадное удовольствие, - рассказал Сергей Комаров, сотрудник технического отдела FAW-Восточная Европа. - Теперь мы потренировались немножко и выступили лучше. Несколько членов команды специально прилетели на игры из Китая. Если бы турнир по датам не пересекался с восточным Новым годом, уверен, у нас было бы еще больше китайских футболистов на поле. А вообще нашим коллегам все очень понравилось, и в следующий раз, думаю, нужно уже бороться если не за победу, то за призовое место.

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Знакомые лица

Возросшее количество участников резко обострило борьбу. Исход матчей не раз решала серия пенальти, поскольку в основное время выявить победителя не удавалось. Пришлось бить 11-метровые и в обоих финалах.

Среди школьных команд крепче нервы оказались у ребят из гимназии № 40, которые взяли верх над соперниками из школы № 19. Таким образом, гимназисты выиграли «Зимний мяч АВТОТОР» второй раз подряд!

- Из команды прошлого года у нас в этот раз играли только три человека: подросли те, кто раньше был в запасе, и стали игроками основного состава, - рассказала тренер победителей, учитель физкультуры гимназии № 40 Ольга Сазонова и раскрыла секрет успеха: - Все наши ребята давно занимаются футболом в СДЮШОР № 5 и «Балтика», поэтому мы ждали от них такого высокого результата.

У взрослых в финал вышли команда «Серпухов», в которой играют моряки одноименного военного корабля Балтфлота, и сборная Калининградской областной таможни. В исполнении пенальти удачливее оказались таможенники, которые, как и команда гимназии № 40, записали на своей счет вторую подряд победу в зимнем кубке АВТОТОР.

Хозяева турнира - сборная автоторовцев - в этот раз стали бронзовыми призерами. В полуфинале команда автопроизводителя уступила будущим чемпионам из таможни, а в матче за 3-е место обыграла представителей Сбербанка. Кроме того, вратарь АВТОТОР Александр Лаврентьев был признан лучшим голкипером всего турнира.

- Приятно, что турнир АВТОТОР развивается и выходит на международный уровень, когда к нам приезжают команды из других стран, - отметила вице-премьер областного правительства, министр спорта, пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко, ставшая почетным гостем «Зимнего мяча». - Уверена, что все участники получили дополнительный заряд положительных эмоций, определенную мотивацию и стимул к дальнейшим достижениям. Хочу отметить и качественную организацию. С каждым годом турнир набирает обороты. Стало больше не только команд, но и развлечений для зрителей, программа более насыщенная и разнообразная. Для нас очень важно, что АВТОТОР уделяет такое большое внимание развитию массового и детского спорта. Со своей стороны мы продолжим помогать компании двигаться в этом направлении.

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До встречи через год!

Уже известно, что в 2020 году «Зимний мяч АВТОТОР» пройдет в юбилейный пятый раз в своей истории. И не исключено, что нас будут ждать новые рекорды.

- Изначально турнир был задуман для наших сотрудников, когда от каждого цеха, от каждого производства мы собрали команду, а также приглашали ребят из местных школ. Теперь, как мы видим, это уже совершенно другой статус, который требует от нас качественно нового подхода к организации, - подчеркнул президент - генеральный директор «АВТОТОР Холдинг менеджмент» Андрей Горбунов. - Уверен, что в следующем году команд станет еще больше. Возможно, мы будем проводить турнир не два дня, а дольше, в несколько этапов. Хочу отдельно поблагодарить правительство Калининградской области и лично губернатора Антона Алиханова, областную думу и администрацию Калининграда, которые оказывают нам помощь в организации.

Турнир «Зимний мяч» - лишь одна из составляющих социальной политики, которую реализует АВТОТОР. Только в 2018 году на различные формы поддержки компания потратила свыше миллиарда рублей, и спорт традиционно занимает здесь особое место. К примеру, АВТОТОР приобрел специальную коляску участнице чемпионата мира по паракарате Марине Куликовой, которая затем завоевала на мировом первенстве серебряную медаль. На свои средства (объем инвестиций уже превысил два миллиарда!) автопроизводитель ведет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «АВТОТОР Арена» в поселке имени Космодемьянского. Внутри, кроме прочего, разместится футбольное поле, отвечающее стандартам ФИФА, и «олимпийский» плавательный бассейн. Заниматься в новом ФОКе смогут как простые жители города, так и спортсмены, которые готовятся к официальным соревнованиям.

- Нам нравится этим заниматься, и мы обязательно продолжим нашу работу в социальной сфере, - отметил Андрей Горбунов.

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Итоги IV турнира «Зимний мяч АВТОТОР-2019»

Дети

1-е место. Гимназия № 40

2-е место. Школа № 19

3-е место. Школа № 28

Взрослые

1-е место. Калининградская областная таможня

2-е место. «Серпухов»

3-е место. «АВТОТОР»

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Партнеры турнира

Медиа-холдинг «Балтик плюс», предоставивший билеты на концерт популярной группы «Мельница» для целой команды и оказавший информационную поддержку мероприятию;

- Компании «Илан Спорт» и «Чемпион» - спортивные принадлежности и аксессуары;

- Отель «Кайзерхоф», подаривший сертификаты на проживание и ужин для целой команды;

- Комплекс «Амбер СПА» - посещение аква-комплекса и абонемент в фитнес-зал на всю команду;

- Калининградское отделение компании сотовой связи МТС – смарт-часы самому мобильному игроку;

- Компания АО «АльфаСтрахование» - страховка на год для детской команды-победителя и беспроводные наушники каждому игроку;

- «Агрофабрика «Натурово» - фруктовые корзины и соки для лучших вратарей, нападающих и защитников;

- АО «Энерготрансбанк» - призы самым энергичным игрокам взрослых и детских команд;

- Журнал «Автодилер-Калининрад» - набор автоаксессуаров для болельщиков;

- Торговая марка «Летели облака» - комплект спортивных сумок для детской команды;

- Турфирма «Септима», наградившая лучшего болельщика детской команды путевкой в детский оздоровительный лагерь под Зеленоградском.

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