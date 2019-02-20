Новый виток мусорной реформы в Калининграде: управляющие компании отказываются убирать отходы

Мусорная реформа в Калининграде продолжает обрастать негативными последствиями. Об одном из них на оперативном совещании в мэрии города сообщил председатель комитета городского хозяйства Игорь Билич. По его словам, ряд управляющих компаний города отказался убирать территорию рядом с мусорными контейнерами.

- Хотелось бы отметить, что определенные управляющие организации, в том числе ЖСК №9, ЖСК №8, ТСЖ «Ульяны Громовой 5/7» и ООО «Европейский сервис» категорически отказались от подписания соглашений и не производят уборку на этих площадках, - заявил Билич.

Также главный городской коммунальщик сообщил, что мусорные контейнеры с территорий указанных управляющих компаний администрация перенесет на придомовые территории, «что вызовет неудобство для жителей». Власти планируют применять против протестующих УК меры прокурорского реагирования.

- Такой пример был бы негативным, - добавил Билич. – Он грозит разрушению сложившихся нормальных отношений с управляющими компаниями. От переноса контейнеров на придомовую территорию будет хуже всем.

Билич также уточнил, что указанные места сбора отходов внесены в территориальную схему обращения с отходами, и все они сейчас находятся на муниципальной земле. Тут же он добавил, что городской бюджет «не может нести расходы за управляющие компании».

Мэр города Алексей Силанов поинтересовался, есть ли реакция на эти факты со стороны единого оператора по обращению с отходами.

- Мы пока этой информацией не владеем, - ответил за Билича председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев.

- Вот мы и не видим поэтому каких-либо изменений, - разозлился Силанов. – Оттого, что мы направляем информацию, ничего абсолютно не меняется. Надо менять источники направления информации, потому что ни к чему хорошему это не приведет.

Алексей Силанов в очередной раз повторил, что город «не может брать на себя все обязательства, которые обязан выполнять региональный оператор и перевозчики», и потребовал от Чернышева еженедельных обращений в региональное министерство природных ресурсов и экологии по поводу сбоев, ставших традиционными.

Прокомментировал ситуацию с переполненными контейнерами, которые перевозчики по-прежнему не могут опустошать своевременно, и председатель горсовета Андрей Кропоткин. Ситуацию он назвал «саботажем перевозчиков».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Плату за подключение к газу зафиксировали

По поручению губернатора Антона Алиханова Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области рассмотрела причины четырех - шестикратного роста стоимости подключения к сетям газоснабжения. Напомним, скачком тарифа глава региона возмутился в начале февраля.

- Была проведена проверка обоснованности стоимости подключения к сетям газоснабжения, которую «Калининградгазификация» устанавливала для владельцев индивидуальных жилых домов, - сообщила директор Службы Ольга Боброва. - Проверка показала, что «Калининградгазификация» либо не применяет, либо необоснованно применяет тарифы на технологическое присоединение, не относящиеся к данному виду работ. При этом плата с жителей за присоединение и пуск газа брали на основании договоров подряда, стоимость за аналогичные работы взималась в размере от 2 до 60 тысяч рублей. На ОАО «Калининградгазификация» и должностных лиц были наложены штрафы.

На заседании правления службы была установлена стандартизированная тарифная ставка для расчета платы за технологическое присоединение к газу индивидуальных домов. Предельная сумма для физических лиц без НДС - 6 тысяч 163,47 руб., с НДС – 7 тысяч 396,16 руб.