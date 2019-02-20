Что в первую очередь влияет на размер будущей пенсии

Как рассчитать размер пенсии

- Светлана Альбертовна с увеличением пенсионного возраста по какой формуле можно рассчитать свой выход на пенсию и ее сумму?

- Вступившие с начала года изменения в пенсионном законодательстве никак не повлияли на формулу расчета страховой пенсии по старости. Она рассчитывается исходя из страхового стажа, заработанных пенсионных баллов и фиксированной выплаты. Пенсионный балл – это параметр, величиной которого оценивается каждый календарный год трудовой деятельности. Он зависит от ежегодных начислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и варианта пенсионного обеспечения. Стоимость пенсионного балла ежегодно индексируется. При назначении пенсии с 1 января 2019 года - это 87,24 рубля. То есть заработанные баллы умножаем на стоимость балла, добавляем фиксированную выплату, которая в этом году составляет 5 тысяч 334 рубля 19 копеек и получаем размер страховой пенсии по старости. Также за каждый год более позднего выхода на пенсию предусмотрены повышающие коэффициенты к страховой пенсии и фиксированной выплате. Отмечу, на размер будущей страховой пенсии влияет зарплата: чем выше официальная зарплата, тем больше будет пенсия, а также влияет стаж. Чем дольше гражданин работает, тем больше страховых взносов перечисляет работодатель в счет будущей пенсии. С 2015 года требования к минимальному стажу для получения права на пенсию по старости изменились, он должен быть не менее 15 лет. Однако, как и в случае с пенсионными баллами, к 2025 году надо заработать не менее 30, предусмотрен переходный период с 2015 года - 6 лет минимального стажа с ежегодным увеличением продолжительности минимального стажа на 1 год. В этом году минимальный стаж составит 10 лет, а количество баллов – 16,2. На размер пенсии влияют социально значимые периоды в жизни, например, военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребенком - до 1,5 лет на каждого из четырёх детей, уход, за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом старше 80 лет, засчитываются в общий стаж.

- Можно ли узнать в Пенсионном фонде размер своего будущего пенсиона? Какие периоды исключены?

- Точный размер будущей пенсии просчитывается специалистом территориального органа ПФР при ее назначении. Однако приблизительный размер будущей пенсии можно посчитать самостоятельно, воспользовавшись пенсионным калькулятором на сайте ПФР или через бесплатное мобильное приложение «ПФР. Электронные сервисы». В расчет стажа не включается обучение в училищах, школах и на курсах, в техникумах и вузах, в аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре.

Досрочно на заслуженный отдых

- Можно ли уйти на пенсию досрочно? Кто имеет на это право? Какие льготные категории?

- Такое право имеют отдельные категории граждан, занятых на вредных производствах. Те, кто работал и работает с опасными и вредными условиями труда, выходит на пенсию раньше установленного пенсионного возраста. Если человек работал по «первому списку», то он уходит на пенсию на 10 лет раньше, если по «второму списку» - на 5 лет. В качестве примера можно привести работу в горячих цехах, подземные работы, работы в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности и другие. Калининград город моряков, мужчины уходят на пенсию в 55 лет, если отработали 12, 5 лет в плавсоставе, имея 16,2 балла. Право на досрочную пенсию имеют женщины, родившие и воспитавшие пять и более детей, одному из родителей инвалидов с детства, опекуны инвалидов с детства и ряд других категорий.

Например, женщины родившие двух и более детей, если они имеют необходимый страховой стаж и стаж работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях, люди, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, летчики-испытатели, специалисты, занятые в летных испытаниях или исследованиях опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники. Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, не изменился для граждан, работающих на Крайнем Севере и в приравненных районах.

Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, составляет от 15 до 30 лет, не изменился для педагов, медиков и творческих работников. Но, исходя из общего увеличения возраста выхода на пенсию, для них срок обращения за досрочной пенсией будет постепенно увеличиваться. Например, педагогическим работникам требуется 25 лет выслуги в учреждениях для детей независимо от возраста и пола. Если школьный учитель, например, в 2021 году выработает необходимый стаж, пенсия ему будет назначена через 3 года, то есть в 2024 году.

Стоит отметить, что введены новые основания для досрочного назначения пенсии за длительный стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Многодетные матери с тремя и четырьмя детьми получат право досрочного выхода на пенсию. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, то есть в 57 лет. Если у женщины четверо детей – на четыре года раньше. При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа, а на дату обращения за страховой пенсией все дети должны быть старше 8 лет. Для безработных предпенсионного возраста сохранилась возможность выйти на пенсию до наступления пенсионного возраста, если нет возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше с учетом переходного периода.

О прибавках и перерасчетов

- В связи с последними изменениями в законодательстве каких прибавок и когда ждать «действующим» пенсионерам?

- Размер страховых пенсий ежегодно индексируется. Пенсионеры получили прибавку с 1 января. В среднем она около тысячи рублей. Индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров составила 7,05 процента, а в 2020 году планируется 6,6 процента. Так как размер пенсий у всех разный, то и увеличение идет индивидуально. Например, если пенсия у вас 10 тысяч рублей, то увеличение составит 705 рублей. Для работающих пенсионеров индексация также заложена, однако увеличенный размер пенсии с учетом всех пропущенных индексаций они смогут получить после увольнения.

Отмечу, что в Калининградской области прожиточный минимум неработающего пенсионера не может быть ниже 8 тысяч 846 рублей. Если получается меньше, ему устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии. При расчете выплаты учитываются пенсия, региональные, федеральные ежемесячные выплаты, компенсация коммунальных платежей, делается расчет размера доплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера. Ниже этой суммы неработающий пенсионер получать не может. Размер федеральной социальной доплаты рассчитывается как разница между прожиточным минимумом пенсионера и его материальным обеспечением.

Без заявительный перерасчет делаем работающим пенсионерам ежегодно с 1 августа, с учетом суммы страховых взносов, которые уплачены работодателем, а также пенсионерам с 80-лет. Перерасчет размера фиксированной выплаты без заявления применяется к страховой пенсии по инвалидности, как и перерасчет выплат за счет средств пенсионных накоплений

Перерасчет страховой пенсии по заявлению проводят при изменении количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении у пенсионера, при необходимом стаже работы в районах Крайнего Севера, это 15 календарных лет или приравненных к ним местностях 20 календарных лет.

При совпадении периодов работы с нестраховыми периодами по желанию пенсионера учитывается один из них: либо работа, либо нестраховой период. На такой перерасчет могут рассчитывать пенсионеры, которые имеют детей, невысокую заработную плату и непродолжительный трудовой стаж.

Отмечу, что при исчислении пенсий, по новой пенсионной формуле с 2015 года, по закону выбирается наиболее выгодный вариант, поэтому в перерасчете нет необходимости. Не всегда перерасчет может быть выгодным. За 2018 год от общего количества граждан, обратившихся за перерасчетом, выгоден оказался для 80 процентов заявителей.

Большинство пенсионеров подают заявления на перерасчет в офисах МФЦ, клиентских службах ПФР. Однако наиболее удобным способом является дистанционный способ обращения через портал госуслуг или электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

- Можно ли уточнить, какие отчисления делал работодатель в ПФ 10-15 лет назад? Какие текущие взносы в ПФ он делает по конкретному работнику?

- Выписка из индивидуального лицевого счета (ИЛС) позволяет проконтролировать полноту и своевременность перечисления страховых взносов как текущим работодателем, так и бывшими; посмотреть, учтены ли различные периоды работы после 2002 года в стаж. Наиболее удобный способ проверить свой пенсионный счет – через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР www. pfrf.ru. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг www.gosuslugi.ru. Если регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) нет, то справку можно предварительно заказать, используя соответствующий электронный сервис на сайте Пенсионного фонда, не требующий регистрации в ЕСИА, далее выбрать дату, удобную для ее получения. Заказать выписку можно и через Единый портал государственных услуг, а также при личном визите в офисах Многофункционального центра, территориальных органах ПФР.

Что нужно для перерасчета

- Многие пенсионеры недовольны размером своей пенсии, она слишком мала. Какие справки, документы надо предоставить? Кто и каким образом может запросить подтверждающие документы для перерасчета пенсии?

- Граждане, кому уже начислена пенсия небольшого размера, имеют право пересчитать ее. Мы рекомендуем, прежде всего, обратиться в территориальный орган ПФР по месту выплаты пенсии за оказанием помощи в запросе справок о стаже и заработной платы. При необходимости территориальный орган ПФР проводит проверку предоставленного документа. Если зарплата была больше той, что учтена при назначении пенсии, соответственно, она может повлиять на размер пересчитанной пенсии в сторону увеличения.

- В Калининграде действуют фирмы, которые предлагают пенсионерам «бесплатно» сделать перерасчет и добиться увеличения пенсии. Это мошенники?

- Да, сейчас идет такая пропаганда. Если бы людям действительно давали бы разъяснения по расчету пенсий, то мы бы были признательны за такую помощь. Но зачастую после посещения «бесплатных юридических консультаций» к нам поступает очень много обращений, за которые пенсионеры платят фирмам до 10 тысяч рублей за составленный в адрес Пенсионный фонд РФ договор: «Размер пенсии мал, прошу пересчитать». Люди теряют деньги, а могли бы у нас получить исчерпывающую консультацию по всем своим пенсионным вопросам бесплатно, в отделе клиентской службы по месту жительства. Даем развернутый ответ заявителям, проверяем размер пенсии, обоснованность начислений в зависимости от стажа и зарплаты.

- Какова самая большая пенсия в Калининградской области? Сколько граждан получает по максимуму? Каков размер минимальной пенсии? Кто имеет на нее право?

- Самую высокую пенсию в регионе получает единственный летчик-испытатель – более 100 тысяч в месяц. Многие получают от 20 до 30 тысяч в месяц, в зависимости от того, где человек работал и сколько зарабатывал. Средний размер страховой пенсии по старости в регионе - 14 тысяч 164 рубля. До 2002 года при расчете пенсии учитывался заработок за любые пять лет стажа. Но много граждан трудились на низкооплачиваемой работе и несмотря на длительный стаж, имеют невысокую пенсию. После 2002 года в расчет берутся страховые взносы, которые за работника выплачивает работодатель, отчисления в ПФ РФ с «белой» зарплаты.

- Сколько в области пенсионеров?

- На 1 января этого года на учете у нас состоит 294 тысячи 320 пенсионеров, в том числе 16 тысяч 173 пенсионера силовых ведомств, получающих страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты. Ежегодно число пенсионеров в регионе увеличивается. Рост численности получателей всех видов пенсий за последние 3 года составил около 6 процентов. На выплату пенсий за январь 2019 года направлено 3 миллиарда 636 миллионов 873 тысячи 963 рублей 86 копеек, а в прошлом году 41 миллиард 122 миллионов 11 тысяч 746 рублей 8 копеек.

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