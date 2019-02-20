А как у них? В Вильнюсе уже привыкли к гулу военных самолетов

Жители Шяуляя, что на севере Литвы, пожалуй, самые закаленные горожане, для которых рев двигателей реактивных истребителей – что стрекотание сверчков в жаркую августовскую ночь. Именно в этом городе с населением в сто тысяч человек расположена одна из двух авиабаз НАТО в Прибалтике. Отсюда едва ли не ежедневно, а иногда и по нескольку раз в день, взлетают истребители так называемой «воздушной полиции НАТО».

Основная задача – опознавать и сопровождать российскую боевую авиацию, курсирующую между Калининградской областью и «большой» Россией, в нейтральном воздушном пространстве Балтийского моря. Американцы, французы, немцы, поляки, испанцы, канадцы... Смены меняются каждый квартал.

Совсем другое отношение к гулу самолетов у жителей полумиллионного Вильнюса. Здесь истребители НАТО появляются реже, но регулярно. По инструкции положено пролететь над Вильнюсским аэропортом, снижаясь до взлетной полосы, коснутся шасси и опять ввысь.

С 2014 года все изменилось – истребители двойками стали на низких высотах летать буквально над спальными районами. Да так, что сигнализации машин ревут. Некоторые относятся к относительно новому для литовской столицы явлению с юмором.

- Самолетные вибрации довольно быстро разрушают жилой фонд. Может, заинтересованные лица таким образом пытаются ускорить разрушение старых домов, чтобы настроить на их месте новых? – комментирует одна знакомая.

Других такие пролеты наоборот – успокаивают. Страна, дескать, под надежной защитой. ВВС США, например, даже в свой день независимости 4 июля регулярно появляются в небе над Вильнюсом. Судя по всему, именно психологический фактор – решающий в пролетах истребителей над городом. Так, в 2016 году в Литву на короткое время прилетел американский F-22 Raptor, которого литовские СМИ представляли, как «самое современное оружие в мире».

- Это показывает, что силы США могут быстро и эффективно обеспечить воздушную защиту, - позируя на фоне самолета говорила президент Литвы Даля Грибаускайте, попутно обвиняя Россию в «реваншизме» и «милитаризации».

Ну а для кого-то такой рев – настоящее испытание.

- Как ругаются мамочки, когда эти «ревелки» не дают заснуть или будят мирно спящих деток, - возмущалась одна девушка.

Впрочем, за пять лет интенсивных полетов к натовской авиации в столице Литвы привыкли.