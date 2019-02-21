Действительно ли гормональная терапия опасна для здоровья: что говорят гинекологи

На встрече гинеколог-эндокринолог Марина Черепанова говорила о женском здоровье, а именно о том, как поддерживать гормоны в равновесии после 40-45 лет. «Комсомолка» приводит самые яркие моменты встречи

Главные установки

По мнению Марины Черепановой, в России замещающей гормональной терапией пользуется небольшое число пациенток. Эта терапия обросла мифами и страхами.

- Самые распространенные заблуждения в том, что замещающая гормональная терапия якобы провоцирует развитие рака молочной железы. Это первое. Второе – из-за такого вида терапии женщины сильно набирают вес, - говорит врач. – Но это не так. При верно подобранной замещающей терапии женщины, напротив, сбрасывают лишние килограммы. А развитие рака молочных желез, и многие исследования это доказывают, происходит как раз из-за дефицита прогестерона.

- Я вообще за то, чтобы возмещать дефициты! – несколько раз во время лекции утверждала врач. – Тем более что сегодня существует огромные возможности диагностики, когда по анализу крови можно выяснить наличие тех или иных дефи, чего не достает женскому организму, чтобы жить полноценной жизнью.

(В данном случае врач говорила не только о замещающей гормональной терапии, но и о витаминах, биодобавках, микроэлементах. К слову, Марина Черепанова выступает против того, чтобы пополнять витаминами и микроэлементами всем и сразу. Не хватает железа – пропили назначенный врачом препарат. Проверились. Тогда беремся за диагностированную нехватку, например, йода. И так далее).

О симптомах

Как женский организм «сигналит» о нехватке гормонов? Марина Черепанова обратила внимание, что примерно в 45-51 год женщины, когда запускается процесс старения, могут замечать: изменение кожи, волосы становятся тусклыми, мышцы превращаются в жир, прибавка в весе примерно 5-6 кг (особенно в области живота а-ля спасательный круг). У женщин ночи перестают быть временем для полноценного отдыха: то мочевой пузырь «будит», то повышенная потливость. Это и сонливость, и боли в суставах, и головные боли, и перепады настроения.

По мнению врача, замещающую гормональную терапию лучше начинать задолго до того, как началась менопауза.

- Чем раньше мы зафиксируем изменения в организме женщины, тем эффективнее будет терапия, - убеждена эксперт. – В частности, болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз, сахарный диабет второго типа предупреждаются, в том числе, устранением дефицита половых гормонов.

Врач также предупредила, что заместительная гормональная терапия назначается строго по показаниям, не должно быть никакого самолечения!

- Не бойтесь знать, спешите действовать! – призвала лектор женщин внимательнее относиться к своему самочувствию.

Про половинку скумбрии

Во время встречи речь зашла о восполнении разных дефицитов, и Марина Черепанова призвала очень внимательно относиться к препаратам, содержащим полиненасыщенные жирные кислоты, одна из слушательниц спросила:

- Если не пить для снижения холестерина специальные препараты, а каждый день съедать половинку отварной скумбрии? (Считается, что в рыбе такого типа содержится много полезных элементов - Ред.)...

- Если результат анализа покажет, что уровень «плохого» холестерина не вызывает опасений, тогда, да, можно каждый день по половинке скумбрии, - успокоила специалист.

КСТАТИ

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